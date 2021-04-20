В Кремле отреагировали на обвинения Чехии в причастности России к взрывам на складах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны Чехии в причастности России к взрывам на складах являются безосновательными. По словам представителя Кремля, подобные утверждения со стороны Праги в адрес Москвы возмутительны.

Песков также отметил, что в Кремле считают поведение Праги разрушительным для двусторонних отношений.

Кроме того, пресс-секретарь президента считает абсурдными обвинения в адрес российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», — обратил внимание Песков.

Представитель главы государства пояснил, что проверять информацию о пересечении границы Петровым и Бошировым власти не планируют.

Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Последовали и ответные шаги Москвы. Вызванному в МИД России послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства.