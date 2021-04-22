В Белом доме назвали «Северный поток — 2» плохой сделкой

Вашингтон не делает каких-либо заявлений, связанных с вероятным введением новых санкции по «Северному потоку--2». При этом в США продолжают считать данный проект плохой сделкой, приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Я не могу озвучить вам прогноз, однако мы продолжаем считать плохой сделкой и доносить эту позицию своим партнерам, в том числе европейским», — уточнила Псаки в ходе брифинга.

В рамках реализации «Северного потока – 2» планируется строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против данного проекта активно выступают Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Ко всему прочем, противниками проекта стали Украина и ряд европейских государств.

Ранее министерство обороны Германии усомнилось в необходимости «Северного потока — 2». Свои сомнения глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила в ходе дебатов, организованных аналитическим центром IFRI и фондом Конрада Аденауэра.