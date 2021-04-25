Немецкий политик предложил покончить с темой Украины для сближения с Россией

Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер считает, что нужно налаживать отношения между Россией и ЕС. По его словам, надо добиваться концепции общего европейского дома от Атлантики до Владивостока, сообщает телеканал RT DE.

Как уверен немецкий политик, будет недопустимым позволить конфликту на юго-востоке Украины разделить Брюссель и Москву.

«Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», — обратился Кречмер.

Он добавил, что россияне и европейцы желают только мира, безопасности, а также возможности построить свою жизнь, работая друг с другом.

»Европейский союз и Россия — это два партнера, которые живут на одном общем континенте, которые всегда будут связаны друг с другом, будут зависеть друг от друга», — уточнил немецкий премьер.

Кречмер заключил, что Германии и России нужно заниматься тем, что их объединяет. Берлину и Москве важно взаимодействие по вопросам защиты климата, борьбы с COVID-19 и экономике, обратил внимание он.

Ранее посол Украины был разочарован отказом ФРГ предоставить оборонное вооружение. Андрей Мельник считает, что Киев должен отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов и «полагаться только на собственные силы».