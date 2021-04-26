Лавров: Прага могла нарушить международные договоры заявлениями по взрывам во Врбетице

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Прага могла нарушить ряд международных договоров, делая заявления по взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз.

«Судя по комментариям специалистов, это все (дача неточных комментарий и заявлений чешскими властями — ред.) произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе», — российский дипломат в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Гондураса Лисандро Росалесем Банегасом.

Он также добавил, что есть существенные указания на то, что Прага нарушила также международные конвенции, в том числе Оттавскую конвенцию, которая запрещает противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых являются все члены ЕС.

«Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», — подытожил Лавров.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

25 апреля президент Чехии Милош Земан объявил, что контрразведка не сообщала о том, что именно российские агенты находились возле складов боеприпасов, однако подозрение остается весьма серьезным. Правоохранительные органы доказали связь торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева со взрывами. Боеприпасы из Врбетицы должны были отправить в Болгарию, что подтверждают договоры и выплата болгарином аванса.