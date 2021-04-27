Япония продолжит переговоры о подписании мирного договора с Россией

Япония собирается заключить мирный договор с Россией на основе своей базовой позиции. Об этом сказано в опубликованной МИД Японии «Синей книге по дипломатии» за 2021 год, выдержки из которой приводит РИА «Новости».

Согласно документу, Токио будет и дальше вести «упорные» переговоры с Москвой по проблеме Южных Курил.

В японском внешнеполитическом ведомстве считают проблему северных территорий (в Японии так называют острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи/ — «Газета.Ru») самой сложной в отношениях между двумя странами.

«Правительство под сильным лидерством глав Японии и России продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности северных территорий и заключении мирного договора», — отмечается в документе.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что японское правительство, принимая во вниманию эту ситуацию, хочет «построить отношения, соответствующие уровню (России) как важного партнера в регионе», а также «углублять двусторонние отношения с учетом их потенциальных возможностей, развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что страна намерена решить проблему Южных Курил путем диалога с Россией.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.