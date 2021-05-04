Суд вынес приговор Марин Ле Пен по делу о перепечатке фото террористов

Суд во французском Нантере оправдал главу правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и евродепутата Жильбера Коллара по делу, связанного с публикацией в Twitter в 2015 году фотографий, на которых были изображены жертвы боевиков террористической организации «Исламское государство. Об этом пишет РИА «Новости».

Правоохранители не обнаружили «никаких признаков прозелитизма» в твитах политиков.

Пост был сделан еще в 2015 году. Тогда Ле Пен выложила три фотографии, показывающие деятельность террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). Так она ответила журналистам, которые сравнивали ИГ и ее партию.

Изначально СМИ писали, что Ле Пен могут грозить три года лишения свободы и штраф до €75 тыс. Обвиняемая заявила, что в обществе произошла подмена понятий, потому что ее судят за осуждение жестоких убийств.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что отношение Евросоюза к России, а также введенные против страны санкции являются исторической и геополитической ошибкой.