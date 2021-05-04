В посольстве РФ назвали демаршем вызов посла в МИД Франции

Посольство России во Франции считает согласованным демаршем вызов во французское внешнеполитическое ведомство российского посла Алексея Мешкова. Об этом пишет ТАСС.

«Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — сказали в посольстве.

Подчеркивается, что посол неоднократно объяснял российские санкции, которые были введены из-за аналогичных шагов Евросоюза.

Ранее МИД Франции вызвал российского посла Алексея Мешкова из-за санкций Кремля против европейских граждан.

В свою очередь, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявлял, что саммит ЕС в конце мая рассмотрит возможные меры в отношении России.

По его словам, Франция «намерена придерживаться твердой линии на саммите ЕС, в котором примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон и на котором будут рассматриваться все возможные варианты действий».