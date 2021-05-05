Меркель заявила об изменении баланса сил в мире из-за «агрессивного поведения» России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, в число масштабных вызовов, которые стоят перед трансатлантическими партнерами страны, входит изменение сил в мире из-за поведения России. Ее слова передает РИА «Новости».

Такое заявление политик сделала во время своего выступления на конгрессе «За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство», организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС («Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии»).

Она отметила, что Германия лишь совместно с Соединенными Штатами может «эффективно участвовать в глобализации». «Мы гораздо сильнее, если мы разделяем общие позиции. Мы едины в том, что недостатка в масштабных вызовах нет, могу назвать пандемию, но и большую задачу по защите климата, а также изменение в распределении сил из-за экономического и политического усиления Китая и частично очень агрессивного поведения России», — заявила Меркель.

Ранее в апреле Меркель выступила за поддержание диалога с Москвой.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не могут справиться поодиночке с вызовами, которые существуют благодаря России.