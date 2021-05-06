Порошенко оценил встречу с главой госдепа Блинкеном в Киеве

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам экс-главы государства, переговоры оказались конструктивными, а также была подтверждена важность Украины для Вашингтона.

«Закончилась более чем часовая встреча с госсекретарем США, большим другом Украины Энтони Блинкеном и представительской делегацией, в том числе с участием Виктории Нуланд», — уточнил Порошенко.

Он рассказал, что во время встречи американский госсекретарь отметил важность концентрации усилий на проведении реформ. Речь идет о реформе корпоративного управления и реформе в сфере антикоррупционной инфраструктуры.

Кроме того, Порошенко изложил Блинкену четкую позицию о развитии сотрудничества Киева и Вашингтона. Упоминались необходимость получения плана действий по членству в НАТО, и поддержки Украины в позициях на переговорах по вступлению в НАТО и Евросоюз. Встреча показала, что члены американской делегации являются «друзьями Украины», заключил он.

Ранее госсекретарь США прибыл в Киев.