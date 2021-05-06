США поддержали вступление Украины в НАТО

США поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Да, мы поддерживаем», — ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее в Киеве заявляли, что США поддержали включение Украины в НАТО. Такое заявление сделал руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, Киев в четверг, 6 мая, получил подтверждение полной поддержки по этому вопросу со стороны Соединенных Штатов.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский выражал мнение, что «настал момент» пригласить страну в НАТО и Евросоюз. Он также попросил президента США Джо Байдена помочь украинскому государству вступить в Североатлантический альянс.