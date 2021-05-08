Премьер Италии рассказал о крахе «мечты Евросоюза»

Премьер-министр Италии Марио Драги критически высказался о европейских политиках из-за усиления социального неравенства в Евросоюзе, а также заявил о крахе «мечты» ЕС, передает агентство ANSA.

«Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — сказал глава кабмина в ходе круглого стола на тему трудоустройства.

Драги также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которые ставят под угрозу положение незащищенных слоев населения — молодежи и женщин. Он считает, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.