Путин: День Победы был, есть и будет для России священным

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Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Танки Т-34-85 во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Президент РФ Владимир Путин выступает во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует военнослужащих на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствует военнослужащих на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Курсанты Московского высшего военного командного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Курсанты Московского высшего военного командного училища на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Ветераны на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года Ветераны на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года
Президент РФ Владимир Путин среди гостей на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Президент РФ Владимир Путин среди гостей на трибуне во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Ветеран на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Ветеран на Красной площади перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади, 9 мая 2021 года
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года
Президент РФ&nbsp;- верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года Президент РФ&nbsp;- верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2021 года
Ветеран на Красной площади во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года Ветеран на Красной площади во время военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, 9 мая 2021 года
Девушки-курсантки на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года Девушки-курсантки на Красной площади в Москве перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2021 года

Путин: День Победы был, есть и будет для России священным

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Президент России Владимир Путин в ходе парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне поздравил граждан страны, ветеранов и военных с Днем Победы.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы <...> С праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа священным», – заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что праздник является российским «по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм». Глава государства выразил благодарность ветеранам, а также объявил минуту молчания в память о погибших.

9 мая отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади в Москве проходит парад в честь 76-летия Победы.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран Содружества независимых государств (СНГ), а также народы Украины и Грузии с годовщиной победы.

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