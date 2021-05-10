МИД ФРГ заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией

Европейский союз готов к диалогу с Российской Федерацией, пришло время, чтобы и Москва вернулась к нему. С таким заявлением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) в понедельник, 10 мая, передает РИА «Новости».

«Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о «списке недружественных государств», — сказал политик.

По его словам, в первую очередь сейчас важно то, чтобы ЕС не переставал выступать за права человека, в том числе в России.

Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом очного заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил, что ситуация вокруг России не улучшается.

Министерство иностранных дел России 30 апреля опубликовало список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию. В список в том числе попали глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Такое решение было принято после того, как 2 и 22 марта Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести граждан РФ.

ЕС, в свою очередь, осудил решение Москвы, назвал его безосновательным и заявил о своем праве ответить на такие меры.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 мая в ходе визита в Ереван заявил, что Россия не будет игнорировать и не отвечать на любые новые антироссийские санкции Запада.