Швеция готова помочь посольству Чехии в Москве

Швеция выразила Чехии поддержку во время заседания Совета МИД ЕС. Страна также готова помочь посольству Чехии в Москве на фоне сокращения сотрудников из-за дипломатического конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МИД Швеции Андреа Ремпке.

10 мая в Брюсселе состоялась встреча глав МИД Евросоюза. Стороны затронули дипломатической конфликт Чехии и России, а также возможность высылки российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Прагой.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что высылка дипломатов является «крайней мерой». По ее словам, показать солидарность можно и другими путями. Например, это может быть «конкретная помощь на месте».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также обратил внимание, что министры выразили поддержку Чехии, «но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию» с российской стороной.

17 апреля правительство Чехии объявило о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты оказались сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Сообщалось, что российские спецслужбы якобы связаны со взрывом на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Москва все обвинения в свой адрес отрицает. В ответ министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее чешский генерал раскритиковал власти за обвинения в адрес России.