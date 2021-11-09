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Delfi: белорусские силовики сгоняли мигрантов к границе Литвы и стреляли в воздух

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Leonid Scheglov/BelTA/Reuters

Один из мигрантов, прибывших в Белоруссию для дальнейшего пересечения границы со странами Евросоюза, рассказал, что белорусские силовики согнали группу беженцев в армейские грузовики, вывезли их в населенный пункт Кадыш возле границы с Литвой и даже открыли огонь, пишет издание Delfi.

Всего, по словам очевидца, из лагеря для беженцев на границе с Польшей в Кадыш было перевезено около 500 человек, включая женщин и пятимесячных детей.

«Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли», — цитирует Delfi мигранта.

Ранее сообщалось, что погранслужба Польши за сутки зафиксировала более 300 попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. В результате были задержаны 17 человек — в основном, граждане Ирака. За пособничество были арестованы шесть человек, в том числе граждане Украины, Узбекистана, Сирии и ФРГ.

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