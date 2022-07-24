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Германию призвали профинансировать французскую ядерную программу, чтобы противостоять России

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Xavier ROSSI/Gamma-Rapho/Getty Images

Власти Германии должны внести свой вклад в покрытие расходов, связанных с развитием ядерного арсенала Франции, поскольку Евросоюз в скором времени может столкнуться с угрозой ядерного противостояния на континенте. Об этом заявил бывший министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Его слова приводит портал err.ee.

«Теперь, когда сообщники Путина каждый день угрожают ядерным ударом, мне ясно одно: нам также необходимо ядерное сдерживание на европейском уровне. В наших собственных интересах мы, немцы, должны вносить финансовый вклад в ядерные силы Франции в обмен на общее ядерное сдерживание», — сказал Шойбле в интервью газете Welt am Sonntag.

Политик также допустил, что Франции и Германии следует договориться о праве применения голоса на случай применения ядерного оружия.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее установило, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei способно перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.

В июне лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в декларации по итогам XIV саммита призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, а также всеобщему разоружению, в том числе ядерному.

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