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Le Monde: ЕC исчерпал свои возможности по антироссийским санкциям

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Reuters

Европейский союз седьмым пакетом санкций против России продемонстрировал отсутствие возможностей по введению новых серьезных ограничений российской экономики, сообщает газета Le Monde со ссылкой на неназванного французского дипломата.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — заявил дипломат.

Он указал на то, что седьмой пакет санкций не содержит в себе серьезных мер. В частности, члены Евросоюза отрицательно высказались о добровольном отказе от российского газа — при этом такую меру не предлагают даже Польша и страны Прибалтики, правительства которых настроены к России крайне антагонистически.

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС показывает нервозность при совершении конкретных шагов по сдерживанию России.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций в отношении России, в том числе частичный запрет на импорт золота. В новый санкционный список ЕС были включены 55 физических и юрлиц России, также запрещены к ввозу товары двойного назначения.

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Санкции против России
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