Российский посол: двусторонние отношения России и Греции разрушены

Двусторонние отношения России и Греции были разрушены политикой Афин, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов.

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия», — цитирует дипломата НСН.

По словам Маслова, Греция выбрала курс «на солидарность с общей западной линией».

Посол указал, что Афины — член НАТО и Евросоюза «со стажем», и страна всегда была ориентирована на Запад.