Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52

Саркози заявил, что ЕК действует за пределами мандата в подходе к кризису на Украине

close
100%
Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) в настоящий момент действует за пределами своей компетенции в подходе к кризису на Украине, считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

«Еврокомиссия является административной структурой. Я никак не могу понять, на основе какой статьи европейских соглашений председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики», — сказал экс-глава французского государства.

Также политик подчеркнул, что чем больше предоставляется оружия, тем больше происходит смертей.

Саркози отметил, что политика Евросоюза в украинском кризисе слишком сильно зависит от «экзальтации, раздраженности».

«Мы танцуем на краю вулкана», — предположил бывший президент в ходе интервью.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+