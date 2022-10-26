Почти треть австрийцев выступают за выход страны из Евросоюза

Около трети жителей Австрии (27%) выступили за выход страны из Евросоюза, следует из опроса Австрийского общества европейской политики, передает ТАСС.

При этом еще в декабре 2019 года данный показатель составлял рекордно низкие 8%.

По мнению генерального секретаря общества Пауля Шмидта, на взгляды австрийцев повлияли боевые действия, инфляция и снижение доверия к политике.

Вместе с тем большинство жителей страны (64%) все еще поддерживают членство Австрии в ЕС, хотя три года назад этот показатель составлял 75%. Еще 9% затруднились дать ответ.

Ранее газета New York Post писала, что антироссийские санкции не сработали и стали вредить Западу.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг до этого на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Растиславом Качером заявил, что восемь пакетов санкций против России окажут на нее влияние, но нужно проявить терпение до момента, когда они подействуют.