Дочь и ядерная сила: Ким Чен Ын снова показался в женском обществе

Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери. По данным северокорейского агентства ЦТАК, он встретился с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, работавшими над недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Лидер КНДР заявил, что ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание «невиданной абсолютной» мощью для защиты достоинства и суверенитета северокорейского государства и народа.

Дочь, которую, как пишут южнокорейские СМИ, зовут Чжу Э, на снимках запечатлена в длинном черном пальто с меховым воротником. На распространенных кадрах она везде рядом с отцом, иногда держит его под руку. В середине ноября были обнародованы фотографии, на которых зафиксировано посещение Ким Чен Ыном в сопровождении жены и дочери места испытания «Хвасона-17». Это стало первым публичным появлением кого-либо из детей нынешнего лидера КНДР, точное число которых неизвестно.

Ким Чен Ын и его дочь – в фотогалерее «Газеты.Ru».