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Ближневосточная вечеринка в бассейне: шииты захватили правительственный дворец в Ираке

В Багдаде сторонники имама Муктады ас-Садра, объявившего об уходе из политики, взяли штурмом Дворец республик в Багдаде. В столице Ирака введен комендантский час. Правительство отложило заседания после захвата здания протестующими. Сторонники ас-Садра решили не терять время и использовали бассейн в правительственной резиденции по назначению. Позже протестующих разогнали с помощью слезоточивого газа.

Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока «Координационная платформа», представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников.

Под Республиканским дворцом при экс-президенте Ирака Саддаме Хусейне был размещен бункер, который, по информации американских источников, «способен выдержать ядерную атаку, подобную той, что произошла в Хиросиме». В этой резиденции Хусейн встречался с главами других государств.

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