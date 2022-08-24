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«Интерны» и «Час Волкова». Умер актер Максим Пинскер

Актер Максим Пинскер умер в одной из московских больниц на 59-м году жизни, сообщила ТАСС его бывшая жена Ирина. Пока точные причины смерти не называются.

Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве в семье научных работников. Играл в любительском театре. После школы по настоянию родителей поступил в Московский физико-технический институт, но, получив диплом и отслужив в армии, все-таки решил получить актерское образование и стал студентом Школы-студии МХАТ. Его однокурсниками были Гоша Куценко и Вячеслав Разбегаев.

Играл в спектаклях Театра имени Маяковского и частной антрепризы «Театр Антона Чехова».

Телезрителям запомнился ролями травматолога дяди Миши в сериале «Интерны», Саяпина в фильме «Дурак», Сергея Лапина в «Часе Волкова», Бориса Михайловича в «Тяжеловесе», Петра Демченко в «Судмедэкспертах» и участкового в «Моей прекрасной няне».

Пинскер также был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда», озвучивал аудиокниги. Кроме того, его голосом говорят су-шеф Хорст из мультфильма «Рататуй», медведь Йорек Бирнисон из «Золотого компаса» и Берни Мак из «Трансформеров».

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