Два выстрела в спину. Экс-премьер Японии Абэ тяжело ранен
Экстренные службы японской префектуры Нара не подтверждают смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На политика было совершено покушение, когда он выступал перед избирателями на улице.
40-летний бывший моряк японских сил самообороны Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика, обмотанного черной изолентой.
Нападавшего задержали на месте покушения сотрудники службы безопасности. Предположительно, он использовал мелкую дробь, но официальных данных на этот счет пока нет.
У Абэ, по данным врачей, «остановились сердце и легкие». По ряду данных, в Японии так называют клиническую смерть – однако официально кончину может объявить лишь специально уполномоченный врач.
В правительстве создан кризисный штаб, действующий премьер Фумио Кисида срочно прибыл в Токио. В воскресенье в Японии должны пройти выборы в парламент.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего выступления в июне текущего года
Подозреваемый в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время задержания, 8 июля 2022 года
Задержание подозреваемого в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
Вид сверху на место, где было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ лежит на земле после стрельбы, 8 июля 2022 года
Ситуация на месте покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
На месте покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ лежит на земле после стрельбы, 8 июля 2022 года
Врачи доставляют в больницу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после ранения, 8 июля 2022 года
Синдзо Абэ во время выступления, 6 июля 2022 года
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой Акиэ, 2014 год