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Два выстрела в спину. Экс-премьер Японии Абэ тяжело ранен

Экстренные службы японской префектуры Нара не подтверждают смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На политика было совершено покушение, когда он выступал перед избирателями на улице.

40-летний бывший моряк японских сил самообороны Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в спину Абэ из самодельного дробовика, обмотанного черной изолентой.

Нападавшего задержали на месте покушения сотрудники службы безопасности. Предположительно, он использовал мелкую дробь, но официальных данных на этот счет пока нет.

У Абэ, по данным врачей, «остановились сердце и легкие». По ряду данных, в Японии так называют клиническую смерть – однако официально кончину может объявить лишь специально уполномоченный врач.

В правительстве создан кризисный штаб, действующий премьер Фумио Кисида срочно прибыл в Токио. В воскресенье в Японии должны пройти выборы в парламент.

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