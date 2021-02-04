«Был предан Сталину лично»: чем запомнился маршал Ворошилов

Революционная борьба и рейд против Краснова

В молодости луганский слесарь Клим Ворошилов выделялся буйным характером и вспыльчивостью, имел обыкновение решать споры при помощи силы. Он был отменно развит физически, с жилистыми руками и большими кулаками. В драках будущий военачальник был весьма успешен. Это помогло завоевать авторитет среди рабочих. Кряжистый, со скуластым лицом, умевший принимать тяжелые решения, Ворошилов быстро выделился из общей массы и добился даже того, что сам министр внутренних дел Петр Столыпин, подписывая приказ о ссылке, запомнил его имя. Еще в первую революцию он руководил созданием боевых дружин.

«Упорный, бунтарский Ворошилов пошел путем боевика, подпольщика-революционера», — писал про него в начале 1930-х эмигрантский писатель Роман Гуль.

Член партии большевиков с 1903 года, слесарь связал свою жизнь с организацией стачек, агитацией и подпольной работой по подготовке революции. Прямым следствием такой деятельности явились аресты и ссылки. Однако Ворошилов не мирился с участью заключенного и однажды бежал. Потом все повторялось заново. В общем, к 1917 году это был матерый, закаленный в тюрьмах, крепко знавший свое дело революционер.

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После Февральской революции его карьера резко пошла вверх: с марта он — председатель Луганского комитета большевиков, с августа — глава городской Думы и Луганского совета.

Ворошилов приобрел широкую известность в Советской России, когда в начале 1918 года возглавил партизанский отряд из рабочих и, не владея даже азами военного дела, прорвался с ним из Луганска в Царицын — цитадель красных на юге страны. Не имевшие боевого опыта вчерашние металлурги несли потери, оказавшись в тисках между немцами и донскими казаками атамана Петра Краснова, но все же преодолели почти 500 км по донским степям и пришли на Волгу.

Как отмечал тот же Гуль, у Ворошилова было преимущество, в конечном счете «давшее ему пост главы Красной армии».

«В жилах Ворошилова не какая-нибудь «голубая», а благородная «красная» кровь. Он — «потомственный пролетарий». И ни у кого из советских полководцев нет генеалогического древа такой пролетарской чистоты, как у Ворошилова», — резюмировал писатель, служивший у белых в Добровольческой армии.

Со Сталиным против Троцкого

В Царицыне Ворошилов близко сошелся с Иосифом Сталиным, с которым познакомился еще в 1906 году. Они объединились против военных специалистов — бывших офицеров и генералов Русской императорской армии, сторонником привлечения которых в РККА являлся нарком по военным делам Лев Троцкий. Из категорического неприятия Ворошиловым и Сталиным присылаемых из Москвы военспецов, между защитниками Царицына, с одной стороны, и Реввоенсоветом во главе с Троцким, с другой, возник серьезный конфликт, решать который в личных переговорах с лидером каждой из групп пришлось Владимиру Ленину. Пойдя вместе со Сталиным против Троцкого, бывший слесарь заслужил уважение и доверие будущего хозяина СССР.

Согласно формулировке Гуля, «если Сталин — это хитрость и талант макиавеллиевских комбинаций, то Ворошилов весь — безудержность и русская бесшабашность».

Ворошилов был одним из организаторов и членом Реввоенсовета 1-й Конной армии Семена Буденного. После Гражданской войны он получил назначение на должность командующего войсками Московского военного округа, а после смерти Михаила Фрунзе возглавил военное ведомство СССР.

На памятнике с Ататюрком

Бронзовая фигура Ворошилова украшает памятник «Республика» на площади Таксим в Стамбуле. Советский нарком стоит рядом с основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком — это символизирует благодарность Турции за политическую, военную и финансовую помощь, оказанную Советской Россией в период борьбы за независимость.

Причем Ворошилову на монументе 1928 года отвели одно из центральных мест — по левую руку от национального лидера.

Представлен в композиции и Семен Аралов, в начале 1920-х — полномочный представитель РСФСР в Турции.

В октябре 1933 года Ворошилов во главе советской делегации находился в Турции и вместе с Ататюрком принимал военный парад. А накануне отъезда гостей турки устроили грандиозный прием в бывшем султанском дворце. В знак глубокого уважения и признательности представителям СССР преподнесли дорогие подарки. Буденный получил полный набор конской упряжки, украшенный вельветами из серебра и золота, а также саблю и ружье. Ворошилову вручили охотничий набор со всеми принадлежностями. Президент Ататюрк подарил ему и свои золотые карманные часы.

Более того, за особые заслуги в установлении и развитии двусторонних связей правительство Турции приняло решение о присвоении имени Ворошилова одной из улиц Измира. Обратное переименование состоялось в 1951 году.

Во время визита Ворошилова турки получили кредит в размере 8 млн рублей.

Участие в репрессиях в РККА

Нарком принял активное участие в репрессиях против командного состава Красной армии. Подпись Ворошилова стоит на десятках списков с перечнем приговоренных к расстрелу. Обычно НКВД направлял ему справку с просьбой санкционировать арест того или другого офицера — и Ворошилов, как правило, не отказывал чекистам.

На один из списков от 28 мая 1937 года он наложил следующую резолюцию: «Товарищу Ежову. Берите всех подлецов».

В открытых источниках утверждается, что подпись наркома значится на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тыс. человек.

Самой известной жертвой чисток в армии стал маршал Советского Союза и заместитель Ворошилова в наркомате обороны Михаил Тухачевский. Их отношения пропитывала обоюдная неприязнь, переходившая в ненависть. Об этом знали в командовании РККА и руководстве страны. Тухачевский считал не имевшего военного образования Ворошилова малокомпетентным человеком. В окружении обоих оппонентов находились командиры высшего ранга, разделявшие их позиции.

По мнению Георгия Жукова, Ворошилов «так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно».

«А практически значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Тухачевском, действительно являвшимся военным специалистом. У них бывали стычки с Ворошиловым», — вспоминал впоследствии маршал Победы.

Если на пленуме ЦК ВКП(б) в начале 1937 года Ворошилов отрицал наличие большого числа «врагов» в РККА, то на заседании Военного совета во главе со Сталиным 2 июня его риторика уже значительно отличалась. Высказываясь о деле Тухачевского, нарком призвал «немедленно железной метлой вымести всю эту сволочь». Он предоставил полную свободу сотрудникам НКВД, демонстрируя командирам всех рангов, что не намерен защищать их от доносов и арестов, и не рекомендует делать это другим.

«Я, как народный комиссар, повинен в том, что на протяжении ряда лет не заметил, что классовый враг ведет свою черную работу», — каялся Ворошилов перед Сталиным.

Впрочем, нельзя сказать, что маршал отправлял на смерть всех своих сослуживцев без разбора. К примеру, он отстоял своего друга еще со времен обороны Царицына Буденного, не дал хода доносам на генералов Владимира Качалова и Семена Кондрусева.

Деятельность во время войны

Великая Отечественная война выдвинула на первый план многих командиров новой формации. Напротив, для большинства героев Гражданской она сложилась не слишком удачно. По большому счету, Ворошилову не удалось проявить себя ни на посту главнокомандующего войсками Северо-Западного направления, ни затем во главе Ленинградского фронта, где его уже через девять дней после занятия должности сменил Жуков.

Именно во время недолгого командования Ворошилова фронтом началась блокада Ленинграда.

Вместе с тем маршал входил в Государственный комитет обороны (ГКО). Ему поручали контролировать подготовку резервов Красной армии в Московском, Приволжском, Среднеазиатском и Уральском военных округах. А в сентябре 1942 года Ворошилов стал главнокомандующим партизанским движением.

Когда началось продвижение РККА на запад, Ворошилов возглавил Трофейный комитет. В его задачи входило обеспечение сбора, охраны, учета и вывода трофейного вооружения, боеприпасов, техники и горючего, захваченных у противника. Но этим его деятельность не ограничивалась: он вел переговоры с английской военной делегацией, участвовал в Тегеранской конференции, был председателем комиссий по перемирию с Финляндией, Венгрией и Румынией. Выезжал и на фронт как представитель ГКО. Известен случай, когда во время такой поездки Ворошилов пожелал прибыть в 9-ю Краснознаменную пластунскую дивизию не на автомобиле, а верхом, мотивируя простых бойцов.

После войны маршал занял пост заместителя председателя Совета министров СССР, одновременно возглавляя Союзную контрольную комиссию в Венгрии.

«При Хрущеве Ворошилов плохо себя показал»

После смерти Сталина и последовавшей борьбы за высшие посты Ворошилов, не претендуя на реальную власть, получил номинально высшую государственную должность в СССР — кресло председателя Президиума Верховного Совета. Это была подходящая возможность для заслуженного человека достойно встретить старость. Одним из известных решений Ворошилова в новом качестве стала отмена персональных званий и знаков различий, а также форменной одежды для работников гражданских министерств СССР. Кроме того, подпись маршала стояла под указом Президиума о широкой амнистии 1953-го, когда на свободу из тюрем и лагерей вышли сотни тысяч уголовников и так называемых бытовиков. Отсюда ее народное название — «ворошиловская» амнистия.

В схватке за власть Ворошилов поддержал Никиту Хрущева и Георгия Маленкова против Лаврентия Берии.

В 1957 году в ходе попытки смещения Хрущева сталинскими соратниками маршал присоединился к так называемой антипартийной группе Маленкова, Лазаря Кагановича, Вячеслава Молотова и «примкнувшего к ним» Дмитрия Шепилова.

Однако, вовремя сообразив, что дело идет к неблагоприятной для сталинистов развязке, Ворошилов «покаялся» и сохранил свой пост и положение, а его имя было удалено из перечня «антипартийцев». Как следствие, военный установил рекорд продолжительности членства в Политбюро ЦК ВКП(б)/Президиуме ЦК КПСС – 34,5 года.

Хрущев явно не хотел лишний раз связываться с маршалом, которого запомнил горячим и решительным и который еще вполне мог пригодиться как союзник. Вдвоем они вполне миролюбиво совершали заграничные поездки, участвовали в различных заседаниях. И все же в 1960 году председатель правительства добился отправки Ворошилова на заслуженный отдых. Однако последние годы жизни пролетария, ставшего чиновником, нельзя было назвать опалой. До последнего дня он оставался депутатом Верховного Совета СССР, имел все положенные по статусу привилегии.

«Ворошилов всегда выступал за линию партии политическую, потому что из рабочих. И был предан Сталину лично. Он очень активно за Сталина выступал, целиком поддерживал во всем. А при Хрущеве Ворошилов плохо себя показал», — вспоминал о нем Молотов.

2 декабря 1969 года Ворошилов скончался в возрасте 88 лет.

Последнему жителю Кремля устроили пышные похороны. Он первым после 21-летнего перерыва удостоился права упокоиться на Красной площади за мавзолеем без кремации. Помимо Ворошилова из военачальников в отдельных могилах там лежат только Фрунзе и Буденный.