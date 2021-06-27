«Высокий уровень смертности и отсутствие вакцин»: в Индии опасаются распространения вируса Нипах

В штате Махараштра выявили у летучих мышей вирус Нипах, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет одним из самых опасных в мире заболеваний. О находке сообщается в препринте статьи, опубликованной в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения».

Этот вирус передается людям, съевшим фрукты, на которых была слюна зараженной летучей лисицы или летучей мыши. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает от 40 до 75%.

В Индии уже было четыре вспышки заболевания вирусом Нипах. В 2001 и 2007 годах его обнаружили в штате Западная Бенгалия. В 2018 и 2019 годах — в штате Керала.

По словам ученых, они с марта 2020 года изучали образцы 80 рукокрылых видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к этому смертельному вирусу.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», — говорится в исследовании специалистов.

При этом они отметили, что это открытие требуется изучать и дальше, так как из этого обзора нельзя сделать какие-либо выводы из-за небольшой выборки летучих мышей.

Подобные вирусы вызывают опасения также на фоне пандемии коронавируса, который, по одной из версий, также перешел к людям от летучих мышей. Пандемия длится уже полтора года и со временем вирус начал мутировать. В частности, в октябре прошлого года в Индии был зафиксирован новый — индийский — штамм B.1.617. У него есть три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3. Их отличие заключается в мутациях в спайковом белке.

При этом наибольшее беспокойство у врачей вызывает «дельта»-штамм. Он продолжает мутировать: ранее стало известно о появлении штамма «дельта-плюс» (B.1.617.2.1).

В ВОЗ считают, что «дельта» может стать доминантным видом коронавируса. По словам научного сотрудника организации Сумии Сваминатан, случаи заболевания этой разновидностью инфекции зафиксированы в более чем в 85 странах.

«Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус [SARS-CoV-2]», — написала специалист в Twitter.

Сваминатан утверждает, что зараженный «дельтой» может инфицировать сразу несколько человек. Поэтому распространены вспышки этого вида коронавируса в семьях.

«Хорошая новость состоит в том, что большинство вакцин в мире представляются эффективными, по крайней мере для предотвращения тяжелого протекания болезни», — заявила она, подчеркнув важность не только вакцинации, но и ношения средств индивидуальной защиты.

Китайский ученый Фэн Цзыцзянь ранее выразил мнение, что «дельта» может занять главенствующие позиции в дальнейшем распространении коронавируса.

«В частности, повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше», — сказал он в эфире Центрального телевидения КНР.