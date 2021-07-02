«4 смерти на 100 тыс. прививок»: научный журнал опозорился, критикуя вакцины

Известный научный журнал Vaccines (импакт-фактор 4,422) оказался в центре громкого скандала, в результате которого редакционный совет издания решили покинуть несколько крупных ученых, среди которых вирусологи и вакцинологи.

Все началось с опубликованной 24 июня и прошедшей процедуру рецензирования статьи с заголовком «Безопасность вакцин от COVID-19 – нам стоит пересмотреть правила». Одним из выводов статьи стало громкое утверждение, подвергающее сомнению действенность вакцин от коронавируса.

«На три смерти, предотвращенные вакцинацией от COVID-19, приходится две, причиненные вакцинацией», — говорится в абстракте статьи.

Примечательно, что первым автором статьи был не вирусолог и не специалист по вакцинации, а психолог, историк и философ науки Харальд Валах. Вскоре после выхода статьи некоторые члены редсовета выразили свое недовольство и покинули журнал. Первыми были Флориан Крамер из Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке и британский иммунолог Кэти Эвер.

«Эй, Флориан Крамер, какого черта это дерьмо прошло через редакцию журнала? Без единого вирусолога или вакцинолога среди авторов. Смерть после вакцины это — смерть от вакцины?», — задали Крамер гневный вопрос в Twitter.

Hey @florian_krammer , how in the FUCK did this piece of shit get past the editorial staff? Without a single author being a virologist or vaccinologist?



Post vaccine death = vaccine caused death?



Seriously?



It's being used in anti-vaxx propaganda.https://t.co/AvZUGjV9Cg — John (@udarnik) June 25, 2021

«Привет Джон, мне сообщили об этой статье вчера, прочла ее, послала письмо редколлегии с таким же вопросом и затем ушла из журнала», — ответила она.

«Я вышла из редколлегии журнала после публикации этой статьи. Она ужасно небрежная, не могу поверить, что она прошла рецензирование», — сказала Эвер, которая участвовала в разработке вакцины от Oxford-AstraZeneca.

Методы, примененные авторами скандальной статьи, сразу вызвали критику со стороны научного сообщества. Чтобы оценить число смертей, предотвращенных вакцинацией, авторы использовали данные об 1,2 млн израильтян, половина которых привилась вакциной от Pfizer/BioNTech, другая половина не прививалась.

Они вычислили, что для предотвращения одной смерти от коронавируса необходимо привить 16 тыс. человек. Для оценки числа смертей, вызванных вакцинацией, они обратились к данным нидерландской системы фиксации побочных явлений. Проблема в том, что эту базу данных пополняют сами пациенты, которые сообщают о побочных явлениях после вакцинации.

Наличие этих отзывов в базе не говорит о связи между прививкой и побочными явлениями. В самой базе указывается на возможное отсутствие причинно-следственной связи, однако авторы скандальной статьи проигнорировали это и пришли к выводу, что на 100 тыс. вакцинаций приходится 16 серьезных побочных эффектов, а число смертельных случаев составляет 4,11.

Скандал начал развиваться, и вскоре редакция журнала опубликовала «выражение озабоченности». В нем говорится о неверной интерпретации данных и той самой фразе о двух смертях, вызванных вакцинацией при трех предотвращенных. «Утверждения, что эти смерти связаны с вакцинацией — некорректное и искаженное», — заявил журнал.

Сам автор Харальд Валах вину не признал: «Мы использовали и анализировали данные корректно». Он добавил, что лишь хотел привлечь внимание правительств стран к важности проблемы.

Однако скандал было не остановить. Как пишет Science, с прошлой пятницы редколлегию журнала покинули уже как минимум шесть ученых.

«Данные были перевраны, поскольку они делают неверное предположение, что все смерти, произошедшие после вакцинации, вызваны вакцинацией, — заявила Эвер. — Сейчас это используется антипрививочниками и ковид-диссидентами, как доказательство того, что вакцины от COVID-19 небезопасны. Это крайне безответственно, особенно для журнала, специализирующегося на вакцинах».

«Это пример того, что называется «мусор на входе — мусор на выходе», — уверена Элен Петуси-Харри, вакцинолог, которая также решила уйти из журнала сразу после прочтения статьи.

Пока нашумевшая статья продолжает оставаться неотозванной, и, по данным на 1 июля, ее успело прочитать 350 тыс. человек.

Но главное — ее активно публикуют в Twitter антипрививочники, имеющие тысячи подписчиков.

Выявилось у этого скандала и еще одно неприятное последствие. Как рассказал директор упомянутой нидерландской базы данных Юджин Пюдженбрюк в интервью ScienceInsider, он опасается, что теперь граждане перестанут добровольно сообщать о своих симптомах в этот регистр.

«Люди привыкли быть уверенными, что посылаемые ими данные используются корректно и по-научному. Статьи типа этой подрывают такую уверенность», — считает он.