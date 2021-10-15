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Наука

Нештатная ситуация на МКС. Главное

В «Роскосмосе» и NASA рассказали о дезориентации МКС в пространстве

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции

Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА «Новости»
В пятницу на МКС тестировали двигатели пристыкованного корабля «Союз МС-18» — на нем послезавтра на Землю должны вернуться Юлия Пересильд и Клим Шипенко. Случилась нештатная ситуация: станция потеряла ориентацию в пространстве, то есть развернулась на месте. Аварию быстро исправили из ЦУПа, эксперты заявляют, что возвращению «киноэкипажа» ничто не угрожает.

Днем 15 октября экипаж Международной космической станции сообщил, что МКС потеряла ориентацию в пространстве. Первыми об этом написало «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров станции с Землей, которую ведет NASA.

Специалист подмосковного Центра управления полетами космонавт Антон Шкаплеров пояснил, что аварийное сообщение о потере ориентации поступило с американского сегмента МКС. Инцидент произошел во время тестирования системы управления движением корабля «Союз МС-18». На нем через два дня на Землю должны вернуться режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, снимавшие на орбите фильм «Вызов».

Позже в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в структуру «Роскосмоса») подтвердили «Газете.Ru» потерю станцией ориентации в пространстве. «При тестировании двигателей корабля «Союз МС-18» произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС», — заявили в «Энергии».

В корпорации отметили, что персонал главной оперативной группы управления российским сегментом МКС быстро восстановил ориентацию, и сейчас ни экипажу, ни самой станции ничего не угрожает.

Как следует из переговоров американского Центра управления полетами в Хьюстоне с командиром МКС французским астронавтом Тома Песке, в NASA считают, что после тестирования системы двигатели пристыкованного корабля не отключились штатно, и продолжали работать, пока не наступил момент ограничения по расходу топлива.

В беседе с «Газетой.Ru» летчик-космонавт Андрей Борисенко сообщил, что происшествие на станции, вероятнее всего, никак не повлияет на возвращение «киноэкипажа» на Землю 17 октября. Космонавт объяснил, что ситуация хоть и является нештатной, но все же принимается в расчет, для нее выработаны соответствующие протоколы.

«Это не должно нести каких-то сложностей для программы полета станции и спуска экипажа на «Союзе». То есть эта ситуация не должна изменить программу полета», — добавил Борисенко. По его словам, подобное иногда случается, после чего ориентацию МКС восстанавливают, и полет продолжается в штатном режиме.

Потеря ориентации космического корабля не означает, что он сходит со своей орбиты, снижается или, наоборот, удаляется от Земли. Это говорит лишь о том, что изменилось положение осей аппарата относительно заданных направлений. Проще говоря, при тестировании двигателей пристыкованного к МКС «Союза» станция развернулась на месте.

Фильм «Вызов» должен выйти в 2022 году и стать первой в истории игровой кинокартиной, снятой в космосе. Он рассказывает о внештатной ситуации в космосе, когда космонавту стало плохо на борту корабля во время полета. И для этого к нему на орбиту отправляют кардиохирурга Евгению для проведения операции в условиях невесомости.

Экипаж с режиссером Шипенко и Пересильд, которая играет в фильме главную роль, отправился на МКС 5 октября. На орбите они должны были провести больше полутора недель. Сейчас съемка сцен на станции завершена, актриса и режиссер готовятся к возвращению на Землю. Всего было отснято около 30 минут экранного времени. Остальные сцены снимут уже на поверхности. Помимо Пересильд и Шипенко, в съемках участвовали все российские космонавты, которые сейчас находятся на станции.

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