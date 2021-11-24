Идет на таран: аппарат NASA полетел сбивать астероид

К двойному астероиду Дидим отправился космический аппарат DART. Главная цель миссии — не изучить небесное тело, а врезаться в него ради испытания концепции защиты Земли от астероидов.

NASA запустило космический аппарат, который должен будет преднамеренно врезаться в астероид. Пуск был осуществлен с космодрома Ванденберг (Калифорния) на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Его прямая трансляция велась на YouTube-канале NASA.

Миссия называется DART — Double Asteroid Redirection Test, тестовое перенаправление двойного астероида. Космический аппарат преодолеет миллионы километров, чтобы изменить орбиту небольшого космического тела.

«Это преднамеренное столкновение космического аппарата с куском камня, — поясняет Томас Зурбучен, заместитель главы Управления научных миссий NASA. — Мы пытаемся научиться отклонять угрозы». Дело в том, что несмотря на исчезающе малый шанс падения крупного астероида на Землю в обозримое время, NASA все равно весьма серьезно подходит к этой проблеме. Агентство идентифицировало и отследило почти все космические тела, которые гипотетически могут упасть на Землю в обозримом будущем и достаточно велики, чтобы не сгореть в атмосфере и причинить глобальный вред. Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам В космос полетел американский аппарат Lucy, который направится к астероидам, вращающимся по той... 18 октября 07:15

DART направляется к системе из двух астероидов, состоящей из Дидима и вращающегося вокруг него Диморфа, чей орбитальный период равен примерно 12 часам. Диаметр первого из них достигает 0,8 километров, а второго — всего 170 метров, и он является одним из самых маленьких астрономических объектов, обладающих собственным именем. Оба они вращаются по орбите вокруг Солнца и относятся к астероидам из группы аполлонов, представители которых регулярно пересекают орбиту Земли. Минимальная дистанция сближения Дидима с нашей планетой равна примерно 10 миллионам километров, а в настоящий момент он удален примерно на 480 миллионов километров.

Спустя почти год после запуска, в сентябре 2022 года, аппарат DART врежется в меньший астероид из пары, Диморф, и должен будет повлиять на его вращение вокруг более крупного Дидима. Автоматический зонд весит чуть более 500 килограмм, а его цель — 4,8 миллиарда килограмм.

«Это как врезаться на гольфкаре в пирамиду Хеопса, с той лишь разницей, что гольфкар будет нестись со скоростью 24 тысячи километров в час»,

— говорит Нэнси Шабот, планетолог из Университета Джона Хопкинса, в котором разработали аппарат. Таким образом NASA протестирует технологию кинетического удара, которую предполагают использовать для защиты планеты. Удар должен будет сократить период обращения Диморфа примерно на одну минуту, замедлив его на 0,4 миллиметра в секунду.

Астрономы будут следить за последствиями столкновения с помощью телескопов. Кроме того, от основного аппарата за 10 дней до удара отделится LICIACube, 14-килограммовый спутник Итальянского космического агентства формата кубсат. Он отправит на Землю изображения получившегося кратера и обломков, сделанные с близкого расстояния.

close 100% NASA/Johns Hopkins APL

Главное оборудование DART — приборы для звездной и солнечной навигации и камера с 20-сантиметровой апертурой, которая нужна для наведения зонда прямо на центр астероида, перед контактом она успеет передать несколько изображений цели. Источником энергии аппарата служат солнечные батареи площадью 22 квадратных метра, которые будут снабжать электричеством ионный двигатель NEXT с тягой 237 миллиньютонов. «Есть ли там планеты, способные поддерживать жизнь?» Ученые разрабатывают новый тип телескопа для обнаружения землеподобных планет в соседней звездной... 17 ноября 14:24

Поскольку эта пара астероидов не представляет опасности для Земли, испытания кинетического удара не сделают нашу планету безопаснее прямым образом. Более того, параметры миссии подобраны так, чтобы при любом мыслимом исходе эксперимента не создать опасность для Земли или важных для человечества космических аппаратов.

Главная цель DART — испытать технологию, которая в будущем, при необходимости, позволит увести опасный объект с траектории столкновения с Землей.

«В настоящее время нам не известен ни один объект, который бы представлял для Земли реальную угрозу, — заявил Томас Зурбучен. — Но мне действительно интересно, чего мы сможем добиться с помощью этой технологии».

Более детально последствия столкновения будут изучены в ходе миссии Европейского космического агентства Hera. Ее планируют запустить в 2024 году, к астероидам она прибудет в 2027 году. Сам аппарат Hera будет оснащен оптической и инфракрасной камерой, а также лидаром (лазерным радаром) для построения точной карты рельефа Дидима и Диморфа. Кроме того, как и DART, Hera будут сопровождать кубсаты с дополнительными научными приборами: Milani со спектрометром ближнего инфракрасного диапазона и инструментом для исследования пыли, и Juventas, который будет оснащен георадаром и, через какое-то время, попытается сесть на Диморф.