«Когда все закончится, разговаривать по-японски будут только в аду»

Атака японских самолетов на американскую базу на Гавайях стала одним из наиболее известных и изученных событий мировой истории. В тот день американские вооруженные силы получили один из самых чувствительных ударов за все свое существование, при этом Японии не удалось выполнить стратегическую задачу — выбить Соединенные Штаты из войны до ее начала.

7 декабря 1941 года Императорский флот Японии атаковал американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе на Гавайях. В ходе этой атаки США потеряли 4 линкора, 3 крейсера и 2335 человек убитыми.

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Япония решилась на эту атаку в какой-то степени от безысходности. Японские острова не отличаются богатством природных ресурсов — там нет нефти, ключевого ресурса эпохи, необходимого для производства топлива и работы химической промышленности. Япония выбрала политику экспансии, в том числе методами войны. С 1937 года она воевала с Китаем, а в июле 1941 года оккупировала часть Французского Индокитая. В ответ на это власти США заморозили все японские активы, ввели запрет на ведение финансовых и торговых операций с участием Японии, но, самое главное, ввели эмбарго на поставку товаров, в том числе – нефти.

Соединенные Штаты превосходили Японию по множеству важных военных параметров, главным образом в экономическом благосостоянии, численности населения, индустриальной мощи и по тоннажу флота, а также обладали богатыми запасами природных ресурсов. Японский адмирал Нагано Осами осознавал это и первоначально был противником войны, но незадолго до введения санкций на аудиенции у императора заявил: «Если мы больше не будем получать поставки нефти, то наши запасы будут исчерпаны в течение двух лет. В случае войны все запасы нефти будут исчерпаны в течение полутора лет. Сейчас еще есть шанс добиться победы, но со временем он будет только уменьшаться».

В итоге император одобрил войну, но для введения США в заблуждение попытки дипломатического урегулирования продолжались вплоть до конца ноября, когда в Японии уже вовсю шла подготовка к атаке.

Японский замысел был прост: решительным ударом уничтожить основные силы американского флота, чтобы он не мог помешать завоеванию Голландской Ост-Индии и Малайи, богатых природными ресурсами. Кроме того, это дало бы японскому флоту фору при ведении дальнейших боевых действий, а уничтожение линкоров, самых престижных кораблей своего времени, подорвало бы боевой дух американцев.

Японцев вдохновлял опыт Русско-японской войны, когда противник был разбит в одном генеральном сражении, а непосредственно перед началом налета на американские силы на японском флагмане подняли флаг адмирала Того, автора победы в Цусимском сражении.

26 ноября японская эскадра вышла в море, имея в своем составе шесть авианосцев: «Сорю», «Хирю», «Секаку», «Акаги», «Kaгa» и «Дзуйкаку». Японцы очень серьезно отнеслись к соблюдению секретности: штатные радисты кораблей со своим характерным почерком и обычными позывными остались в Японии, чтобы продолжать нормальный радиообмен, а эскадра получила приказ топить любое встречное судно. В общей сложности, японское авианосное соединение преодолело перед атакой 6500 километров – этот рекорд будет побит только в 1982 году британцами во время Фолклендской войны.

Однако полностью скрыть подготовку к нападению не удалось: во второй половине ноября американская разведка перехватила сведения, что переговорный процесс необходимо завершить до 25 ноября. 27 ноября флотское командование на Гавайях получило предупреждение об угрозе со стороны Японии, но не предприняло в связи с этим никаких серьезных действий. Более того, ранним утром 7 декабря эсминец Ward потопил японскую мини-подлодку, которую обнаружил при патрулировании. Однако американцы не поняли, с чем имеют дело, и не объявили тревогу.

close 100% Американский линкор «Аризона» во время нападения Японии на Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года AP

В 6 часов утра 7 декабря японские самолеты начали взлет с авианосцев, атака началась. Первая волна насчитывала 189 самолетов: 90 бомбардировщиков-торпедоносцев, 54 пикирующих бомбардировщика и 45 истребителей A6M2.

В 7 утра их обнаружил американский радар в 250 километрах от цели, но его операторы лишь недавно закончили обучение, и приняли отметку за шестерку американских бомбардировщиков B-17, которые должны были лететь из Калифорнии.

В 7:49 японский капитан Футида послал в эфир приказ «Тора, Тора, Тора», получив который, первая волна разделилась на ударные группы. На берегу и на кораблях многие военные и гражданские заметили приближающиеся самолеты, но никто и предположить не мог, что они не американские. Один из японских пикировщиков пролетел мимо штаба морской авиации. Недоумение американцев было до того сильным, что офицеры до последнего пытались разглядеть бортовые номера самолета, вплоть до того, как он сбросил бомбу и ушел вверх. Дежурный офицер быстро осознал, что происходит: «К черту его номер, это японец». Офицеры помчались в помещение радистов и в 8:00 в эфир ушло первое тревожное сообщение: «воздушный налет на Перл-Харбор, это не учения!».

Первый удар пришелся на учебный корабль Utah, а также по двум легким крейсерам. Спустя несколько секунд пикирующие бомбардировщики с «Секаку» атаковали флотский аэродром на острове Форд. Одна 250-килограммовая бомба попала в столовую прямо во время завтрака, 35 солдат погибли и десятки были ранены. Истребители эскорта обстреливали из пулеметов бегущих людей, ряды припаркованных автомобилей, ангары и казармы. Однако основной целью японских летчиков были линейные корабли, аккуратно выстроенные у острова Форд.

Мощный удар принял на себя линкор Oklahoma. С 8:03 до 8:10 в него одна за другой попали девять торпед. Через пробоины вода ворвалась внутрь корпуса, корабль сильно накренился и, по выражению очевидцев, «медленно и величественно, как будто он устал и захотел отдохнуть», начал заваливаться на бок. Некоторые матросы пытались взобраться по швартовым концам на стоявший рядом линкор Maryland, но по мере того, как крен Oklahoma увеличивался, концы обрывались и моряки падали в воду между кораблями. USS Arizona был уничтожен мгновенно: 800-килограммовая бронебойная бомба взорвалась в его пороховом погребе. Линкор сотряс чудовищный взрыв, огромный столб огня и дыма взметнулся вверх на 200 метров, ударная волна сбила с ног людей на ближайших кораблях и повыбивала все стекла в округе. Около 1000 моряков, в том числе контр-адмирал Кидд и командир корабля капитан 1-го ранга Ван Валькенбург, мгновенно погибли. Из восьми линкоров в движение успел прийти лишь Nevada, у которого по случайности оказались под парами два котла. Он пошел на выход из гавани, и вступил в бой с японскими самолетами.

Примечательной стала атака на аэродромы Хикэм и Уиллер.

Накануне командующий Гавайским военным округом приказал сконцентрировать всю материальную часть в одном месте, чтобы часовым было легче ее охранять. В итоге стоящие плотными ровными рядами истребители воздушного корпуса Армии США стали идеальной целью, которую японские пилоты расстреливали как на учениях.

В 8:15 в воздух поднялись первые американские истребители, два P-40C под управлением Джорджа Уэлча и Кеннета Тейлора. Они обнаружили группу из 12 японских пикирующих бомбардировщиков D3A1, и в первом же заходе сбили два из них. Также постепенно американцы задействовали зенитные орудия, создававшие серьезные помехи атакующим. Мечта Гитлера и Риббентропа: как Германия и Япония объединились против коммунистов 85 лет назад был заключен Антикоминтерновский пакт, Японо-германское соглашение по обороне от... 25 ноября 09:45

Вторая волна самолетов появилась над Перл-Харбором в 8:50 утра. Пикирующим бомбардировщикам предписывалось атаковать и потопить корабли, поврежденные в ходе первого налета, но второй атаке сопутствовала куда меньшая удача. В том числе ей серьезно мешал дым, поднимавшийся от множества пожаров. Удар сразу полутора десятков бомбардировщиков пришелся на Nevada, тот самый линкор, оказавшийся под парами. Скорее всего, японские авиаторы намереваясь потопить его в узком канале и заблокировать таким образом выход из гавани Перл-Харбора. В линкор попали три 250-килограммовые бомбы, и капитан, не дожидаясь потери хода и затопления, приказал очистить фарватер и сесть на мель, чтобы не перегородить проход.

close 100% Американский эсминец во время взрыва в результате налета японской авиации на Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года AP

Эмоциональную оценку этих событий давал американский адмирал Уолтер Холси: «Когда все закончится, разговаривать по-японски будут только в аду». Цель деморализовать армию и население США не была выполнена, Конгресс почти единогласно одобрил начало войны, начался патриотический подъем, а «помни Перл-Харбор» стал одним из пропагандистских лозунгов. Произошел всплеск насилия в отношении американцев японского происхождения, весной 1942 года началось официальное переселение «потенциально враждебно настроенных лиц» в специальные лагеря для интернированных.

Несмотря на уничтожение многих кораблей, японскому флоту не удалось добиться поставленных целей и обезоружить Соединенные Штаты. Например, не вышло потопить ни одного авианосца – их просто не было на базе, поскольку они выполняли миссию по транспортировке самолетов. Но даже если бы удалось потопить и их, превосходство США в экономике все равно позволило бы относительно быстро компенсировать потери, и у Японии было мало шансов выиграть войну на истощение.

Ярче всего эту мысль выразил сам японский адмирал Исороку Ямамото: «Единственный способ для нас выиграть эту войну – продиктовать условия мира, находясь в Белом доме», то есть, добиться от США безоговорочной капитуляции. Как именно это можно сделать, у японского правительства не было никаких планов.