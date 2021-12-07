Перл-Харбор: как выглядел самый сокрушительный удар по американскому флоту

80 лет назад Японская империя совершила налет на американскую базу Перл-Харбор, сделав это внезапно, без объявления войны. Этот удар по американским армии и флоту стал одним из самых чувствительных за всю историю страны: было потоплено 4 линкора (еще 4 были сильно повреждены), уничтожено 188 самолетов и убито более двух тысяч человек.

Японцы планировали решительным ударом вывести основные американские силы из войны, развязав таким образом себе руки для вторжения в Голландскую Ост-Индию и другие богатые ресурсами регионы на Тихом океане. Кроме того, линкоры в ту историческую эпоху считались символом мощи и престижа, и их потопление должно было подорвать дух американского флота и остальных граждан.

Как и в случае с нападением Германии на Советский Союз, несмотря на предупреждения разведки, американские силы были совершенно не готовы к японской атаке. Корабли находились в гавани, не готовые к бою, самолеты располагались в плотных группах на стоянках аэродромов. Однако основной цели – вывести американский флот из войны – японцы добиться не смогли, в том числе потому, что на базе в момент налета не было авианосцев, которые затем и решили исход войны на Тихом океане.