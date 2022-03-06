Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Пресняков-старший: вероятно, я был не прав, считая, что Ваноли —... 22:41
Бастрыкин поручил проверить сведения о создании биологического... 22:35
Быстров о поражении «Динамо» от... 22:33
Путин присвоил звание героя России погибшему командиру батальона... 22:26
В Штабе по гуманитарному реагированию заявили об этнических... 22:23
Канделаки считает обвинения в свой адрес со стороны генпрокурора... 22:11
TikTok ограничил работу в России из-за нового закона... 22:04
Деменко: после удаления «Спартак» совсем по-другому стал... 22:02
Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein в России закрываются... 21:52
Тренер «Динамо» Шварц поделился мыслями о поражении... 21:52
Наука

«Она дочь Сталина, и она настоящая»: как Светлана Аллилуева бежала из СССР

55 лет назад дочь Сталина попросила политического убежища в посольстве США в Индии

close
100%
Не складывались отношения Сталина не только со Светланой. Двое его сыновей — Яков (от первой жены) и Василий — также были лишены отцовской любви. Причем у всех детей Сталина судьбы сложились достаточно трагично. Яков попал в немецкий плен, где и погиб. Василий после смерти отца оказался в тюрьме и умер в возрасте 41 года. Светлана же бежала из СССР в США, но и там не обрела счастья.<br>Иосиф Сталин с детьми Светланой и Василием, 1935 год

Не складывались отношения Сталина не только со Светланой. Двое его сыновей — Яков (от первой жены) и Василий — также были лишены отцовской любви. Причем у всех детей Сталина судьбы сложились достаточно трагично. Яков попал в немецкий плен, где и погиб. Василий после смерти отца оказался в тюрьме и умер в возрасте 41 года. Светлана же бежала из СССР в США, но и там не обрела счастья.
Иосиф Сталин с детьми Светланой и Василием, 1935 год

РИА «Новости»
6 марта 1967 года Светлана Аллилуева, дочь Сталина и бывшая «советская принцесса», попросила политического убежища в американском посольстве в Индии. С этого момента начались ее долгие скитания, когда она переезжала из страны в страну, меняла штат за штатом, богатела, разорялась, вернулась на какое-то время с помпой в СССР и Грузию, затем вновь отпросилась у Горбачева в США, вконец рассорилась со своими детьми и в финале умерла в доме престарелых.

9 марта 1967 года дочь Сталина Светлана Аллилуева, находившаяся по специальному разрешению советского правительства в Индии, обратилась в посольство США в Нью-Дели и заявила о своем нежелании возвращаться в СССР. После того, как она составила свое заявление в письменной форме, посол Соединенных Штатов в Индии Честер Боулз любезно предложил ей политическое убежище и новую жизнь на Западе. Таким образом, бывшая «советская принцесса» превратилась в едва ли не самую известную невозвращенку.

Для США этот поступок Светланы Аллилуевой — при жизни Сталина звавшейся Светланой Сталиной, а позже сменившей фамилию — оказался полной неожиданностью.

По признанию американских спецслужб, они даже не подозревали, что она сейчас в Индии, и воспринимали свалившуюся им на голову «принцессу» скорее как обузу, отягощавшую налаживавшиеся было в то время отношения с «Советами».

Посол Боулз так потом вспоминал, как он докладывал об этом «наверх»: «Примерно в девять часов вечера в Индии (одиннадцать утра по вашингтонскому времени) я сказал: «У меня здесь есть человек, который утверждает, что она дочь Сталина, и мы считаем, что она настоящая. Предлагаем отправить ее самолетом в Рим, после чего мы можем остановиться и все обдумать. Я не даю ей гарантий, что она может прилететь в Штаты. Я только разрешаю ей покинуть Индию, и мы дальше решим, какую часть мира дальше избрать — США или еще где-нибудь, где она сможет мирно поселиться. Если вы не согласны с этим, дайте мне знать до полуночи».

close
100%
Светлана не всегда носила фамилию Аллилуева. До смерти вождя она носила фамилию отца. После кончины Сталина у нее отобрали вещи, принадлежавшие ему, прежде всего, документы. Позже часть из них вернули в виде копий. Тогда она и поменяла фамилию. В одном из последних интервью Аллилуева отзывалась о своем родителе довольно негативно, она обвинила его в том, что тот «сломал ей жизнь». «Где бы я ни жила, я остаюсь политзаключенной своего отца», — признавалась она. <br>На фото: Светлана Аллилуева на похоронах Иосифа Сталина, 1953 год

Светлана не всегда носила фамилию Аллилуева. До смерти вождя она носила фамилию отца. После кончины Сталина у нее отобрали вещи, принадлежавшие ему, прежде всего, документы. Позже часть из них вернули в виде копий. Тогда она и поменяла фамилию. В одном из последних интервью Аллилуева отзывалась о своем родителе довольно негативно, она обвинила его в том, что тот «сломал ей жизнь». «Где бы я ни жила, я остаюсь политзаключенной своего отца», — признавалась она.
На фото: Светлана Аллилуева на похоронах Иосифа Сталина, 1953 год

РИА «Новости»

Никаких однозначных инструкций из Вашингтона на это не поступило, и Боулз начал действовать на свой страх и риск, как потом утверждали, довольно неортодоксальным образом — прежде всего в интересах самой Светланы. Говоря с ней, он прежде всего напомнил ей о дочери и сыне, оставшихся в СССР: «Первый пункт — ты действительно уверена, что хочешь с ними расстаться? У тебя там дочь и сын, и это важный шаг. Ты действительно все обдумала? Ты можешь прямо сейчас вернуться в российское посольство, просто лечь спать и забыть обо всем этом, встать утром и отправиться в Москву как того требует ваше руководство». На это Светлана сразу же заявила: «Если это ваше решение, я обращусь сегодня же вечером к прессе и объявлю, что не только демократическая Индия не принимает меня — теперь и демократическая Америка отказывается принять меня тоже». Так что намерения Светланы Аллилуевой были весьма твердыми, хотя позже она и уверяла, что до приезда в Индию не помышляла о бегстве, и это решение возникло позже и довольно спонтанно.

Еще до визита в американское посольство Аллилуева пыталась добиться того, чтобы ее оставили жить в Индии — она обращалась за этим как к индийским, так и к советским властям.

Приехав в Индию 20 декабря 1966 года по разрешению, выданному ей лично членом Политбюро ЦК КПСС Косыгиным для сопровождения на родину праха друга либо гражданского мужа Браджеша Сингха, с которым Светлана познакомилась за два года до этих событий в Москве, она некоторое время прожила в доме его племянника Динеша Сингха — статс-секретаря индийского министерства иностранных дел. Узнав о желании дочери Сталина остаться жить в Индии, советский посол Бенедиктов пришел в ужас и стал настаивать на том, чтобы она вернулась в Москву уже 8 марта, заявив при этом, что ей больше никогда не разрешат покидать пределы своей страны.

«Мое невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах, — утверждала позже Светлана. — Напомню здесь, что, уезжая тогда в Индию, чтобы отвезти туда прах близкого друга — индийца, я не собиралась стать перебежчицей, я планировала через месяц вернуться домой. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого «свободного мира», того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо». Впрочем, взбалмошная Аллилуева еще не раз поменяет свои оценки и симпатии, которые в конце концов окончательно запутают ее биографов и историков.

Индийское правительство между тем опасалось осуждения со стороны Советского Союза и могло в любой момент вмешаться в судьбу дочери советского вождя, поэтому американский посол принял решение срочно отправить ее из Индии в Рим. А после Рима Аллилуева немедленно отправилась дальше, в Женеву, где швейцарское правительство организовало ей туристическую визу и проживание в течение шести недель. Три недели она провела при этом в женском католическом монастыре. Вряд ли Аллилуева была очень религиозна, скорее всего ее интерес к религии также был лишь одним из способов найти себя хоть в чем-то и поступить наперекор пожеланиям окружающих. Так, она крестилась и крестила детей в мае 1962 года в Москве у протоиерея Николая Голубцова, в разгар антирелигиозной кампании, проводимой генсеком Хрущевым.

close
100%
Оказавшись в США в 1967 году, Аллилуева становится «невозвращенкой». Позже она признается, что, отправляясь в Индию с прахом своего гражданского мужа, не собиралась эмигрировать. «Мое невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Напомню, здесь, что, уезжая тогда в Индию, чтобы отвезти туда прах близкого друга — индийца, я не собиралась стать дефектором, я надеялась тогда через месяц вернуться домой. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого «свободного мира», того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо», — писала она позже. <br>На фото: Светлана Аллилуева на пресс-конференции в Нью-Йорке, 25 апреля 1967 года

Оказавшись в США в 1967 году, Аллилуева становится «невозвращенкой». Позже она признается, что, отправляясь в Индию с прахом своего гражданского мужа, не собиралась эмигрировать. «Мое невозвращение в 1967 году было основано не на политических, а на человеческих мотивах. Напомню, здесь, что, уезжая тогда в Индию, чтобы отвезти туда прах близкого друга — индийца, я не собиралась стать дефектором, я надеялась тогда через месяц вернуться домой. Однако в те годы я отдала свою дань слепой идеализации так называемого «свободного мира», того мира, с которым мое поколение было совершенно незнакомо», — писала она позже.
На фото: Светлана Аллилуева на пресс-конференции в Нью-Йорке, 25 апреля 1967 года

AP

Из Европы Светлана в конце концов уехала в США, оставив в СССР почти взрослых уже к тому времени детей — 22-летнего Иосифа и 17-летнюю Екатерину. По прибытии в Нью-Йорк в апреле 1967 года она дала пресс-конференцию, в которой осуждала наследие своего отца и деятельность советского правительства. Но главный тезис ее несколько путаного выступления состоял в том, что в репрессиях виноват не один лишь Сталин, к ним приложило руку и все его окружение, а также сама партия. Именно благодаря всем им и происходило варварское раскулачивание, строительство ГУЛАГа, расстрелы невиновных и уничтожение цвета нации. В СССР поступок дочери Сталина сначала пытались замалчивать, но позже были вынуждены были дать краткий негативный комментарий.

Прожив несколько месяцев в деревне Милл-Нек на северном берегу Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк под защитой секретных служб, Аллилуева переехала затем в Принстон в штате Нью-Джерси, где читала лекции и занималась писательской деятельностью, позже оказалась в Пеннингтоне, затем в Висконсине.

close
100%
В США в 1967 году Светлана Аллилуева публикует «Двадцать писем к другу», в которых вспоминает о своем отце и нравах кремлевских обитателей. Книга становится мировой сенсацией. Аллилуева пишет о Сталине, который, по ее мнению, повсюду видел врагов: «Это было уже патологией, это была мания преследования от опустошения, от одиночества… Он был предельно ожесточен против всего мира». Однако больше Аллилуева говорит не об отце, а о своей не сложившейся жизни за кремлевскими стенами, которая была наполнена потерями, разочарованиями и утратами. Некоторые СМИ утверждали, что публикация принесла Аллилуевой значительный гонорар — порядка $2,5 млн.<br>Светлана Аллилуева во время интервью для Национального образовательного телевидения в Нью-Йорке по случаю выхода книги, 2 октября 1967 года

В США в 1967 году Светлана Аллилуева публикует «Двадцать писем к другу», в которых вспоминает о своем отце и нравах кремлевских обитателей. Книга становится мировой сенсацией. Аллилуева пишет о Сталине, который, по ее мнению, повсюду видел врагов: «Это было уже патологией, это была мания преследования от опустошения, от одиночества… Он был предельно ожесточен против всего мира». Однако больше Аллилуева говорит не об отце, а о своей не сложившейся жизни за кремлевскими стенами, которая была наполнена потерями, разочарованиями и утратами. Некоторые СМИ утверждали, что публикация принесла Аллилуевой значительный гонорар — порядка $2,5 млн.
Светлана Аллилуева во время интервью для Национального образовательного телевидения в Нью-Йорке по случаю выхода книги, 2 октября 1967 года

AP

Еще живя в СССР, она писала книгу о своей жизни, и одна из копий этой рукописи была похищена, передана в распоряжение английского и советского журналиста Виктора Луи, тесно сотрудничавшего с КГБ, который переправил ее на Запад и опубликовал выдержки в немецком журнале Stern, умышленно исказив целый ряд фактов. Луи принадлежала также сомнительная слава первопубликатора рукописи воспоминаний Никиты Хрущева и «Ракового корпуса» Александра Солженицына в последующие годы. По мнению Натальи Солженицыной, в последнем случае это было сделано явно для того, чтобы заблокировать соответствующую публикацию в «Новом мире» в СССР.

Тем не менее уже полная авторская публикация «Двадцати писем к другу» в 1967 году, в которых Аллилуева вспоминала о своем отце и кремлевской жизни, вызвала не только мировую сенсацию, но и принесла ей порядка $2,5 млн — рекордные по тем временам деньги за книгу. Позже, в одной из последующих своих книг, не вызвавших уже подобного ажиотажа, вышедшей под названием «Только один год», Светлана Аллилуева признавалась, что переправить рукопись «Двадцати писем к другу» из СССР в Индию ей посоветовал Браджеш Сингх, и это было проделано с помощью посла Индии в СССР Трилоки Натха Кауля в январе 1966 года. Впрочем, вырученные за публикацию деньги непрактичная Светлана быстро спустила на благотворительность и неудачные инвестиции, с издателями разругалась и сетовала, что у нее нет того дара правильно оценивать людей, которым был наделен ее отец.

close
100%
Брак с американским архитектором продлился также недолго – уже спустя два года, в 1972 году, семья распалась. У Ланы Питерс остается вторая дочь — Ольга.<br>На фото: Светлана Аллилуева с мужем Уильямом Питерсом и новорожденной Ольгой, 21 мая 1971 года

Брак с американским архитектором продлился также недолго – уже спустя два года, в 1972 году, семья распалась. У Ланы Питерс остается вторая дочь — Ольга.
На фото: Светлана Аллилуева с мужем Уильямом Питерсом и новорожденной Ольгой, 21 мая 1971 года

AP

В 1970 году она вышла замуж за американского архитектора Уильяма Питерса, изменила свои имя и фамилию на Лану Питерс и родила от него дочь. Однако и этот брак, как и все предыдущие, не продлился долго. В 1972 году она развелась, а в 1982 году уехала вместе с дочерью в Великобританию, в Кембридж. Однако и с американской дочерью, как и с детьми, оставленными в СССР, у нее не сложилось нормальных отношений. Ольга Питерс, позже переименовавшая себя в Крис Эванс, была отдана в квакерскую школу-интернат, а сама Аллилуева отправилась путешествовать по миру и бросилась в эксперименты с различными религиями.

В 1983 году, после того, как советское правительство перестало блокировать попытки Светланы общаться с детьми из СССР, ее сын Иосиф начал регулярно звонить ей и планировал даже навестить мать в Англии, однако советские власти не разрешили ему эту поездку. В 1984 году уже сама дочь Сталина внезапно решила вернуться в Советский Союз вместе с дочерью Ольгой, и там ее приняли буквально с распростертыми объятиями — вернули советское гражданство, предоставили квартиру и т.д.

Но неуживчивая Аллилуева недолго оставалась в Москве, после ухудшения отношений с московскими властями она переехала в Грузию, где действовал единственный музей ее отца, там ей были оказаны все почести, которые вообще были способны оказать местные власти, — поселили в двухкомнатной квартире улучшенной планировки, установили денежное содержание, специальное обеспечение и право вызова автомобиля.

Впрочем, прожив в этих условиях неполных два года на родине, Светлана все же сильно затосковала о прежней жизни в США и направила письмо в ЦК КПСС с просьбой вновь разрешить ей выезд из СССР. На этот раз потребовалось личное вмешательство нового генсека Михаила Горбачева, после которого в ноябре 1986 года дочери Сталина было разрешено вернуться в Америку. Аллилуева, по некоторым данным, сохранила за собой двойное гражданство СССР и США, а по другим — отказалась от советского гражданства, поселилась в Висконсине и редко давала интервью журналистам.

Последние годы Светлана Аллилуева жила под именем Ланы Питерс в доме престарелых в окрестностях города Мэдисон в штате Висконсин и скончалась 22 ноября 2011 года в возрасти 85 лет.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+