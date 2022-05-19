«Приходили в слезах, потому врач сказал выкинуть кота». Можно ли навсегда избавиться от аллергии

В каком возрасте может возникнуть аллергия, с чем можно ее спутать, когда стоит сдавать анализы на аллергены, и нужно ли избавляться от котика при выявлении аллергии на него, рассказала «Газете.Ru» заведующая учебной частью кафедры клинической иммунологии и аллергологии университета им. Сеченова Асель Нуртазина.

— Начался новый сезон пыления растений, отличается ли он чем-то от предыдущих? В Москве, в Питере есть ли какие-то отличия от того, что было раньше?



— Сейчас активна береза, до этого около месяца сильно пылила ольха. Концентрация пыльцы березы достигла максимального уровня, поэтому все, у кого березовый поллиноз, чувствуют себя не очень хорошо. Отклонений от графика цветения не было — пыльца появилась в воздухе как обычно, в конце апреля — первых числах мая.

Сейчас сильные ветра, они разносят пыльцу, из-за этого многие пациенты могут чувствовать себя хуже.

После дождя, когда пыльцу прибьет к земле, состояние улучшается.

— Какие регионы уже охвачены цветением?



— Деревья цветут уже по всей России. Распространенность деревьев зависит от региона. Допустим, в южных берез меньше — но там каштан, платан, которые тоже пылят. В Сочи некоторые мои пациенты уезжали, но последнее время у них и там были симптомы.

— Есть приложение для аллергиков Pollen Club, которое показывает концентрацию пыльцы в некоторых городах. Насколько стоит на него ориентироваться? Там достаточно актуальные данные?



— С врачебной точки зрения — приложение очень хорошее. Сама пользуюсь им, пациенты пользуются этим приложением. Это не реклама. Pollen Club ориентируется на концентрацию пыльцы, собирает данные с помощью пыльцевых ловушек.

— В каком возрасте аллергия дебютирует чаще всего? Почему это происходит?



— Чаще всего — в детстве. Но вообще это может случиться в любое время. Например, у меня сейчас наблюдаются пациенты, переболевшие в 2021 году COVID-19, ранее не имевшие аллергических реакций. А в этом году впервые появился поллиноз, проявляющийся аллергическим ринитом и астмой. При регулярных контактах с аллергенами на работе иногда развивается профессиональная бронхиальная астма, профессиональный ринит. Чаще это происходит у предрасположенных к аллергии людей.

Если в семье кто-то страдает аллергическими заболеваниями — папа, мама, дедушка, бабушка, — тогда у детей тоже с высокой вероятностью разовьется аллергическое заболевание. Генетическая предрасположенность плюс проживание в большом городе, таком, как Москва, Санкт-Петербург, в больших городах, где воздух загрязнен поллютантами (веществами, концентрации которых превышают фоновые значения), повышают риски развития аллергии.

— Как понять, что у тебя именно аллергия, а не простуда, не раздражение от бытовой химии?



— Если говорить о поллинозе — температуры не будет, будет водянистое отделяемое из носа, могут чесаться глаза, нос. На улице будет хуже, дома — скорее всего, лучше, если пыльцу не занесет в квартиру ветром.

— Как часто случается, что у человека есть аллергия, а он о ней не знает? Иногда анализы показывают чувствительность к тем или иным аллергенам, но в жизни это никак не проявляется.



— Интенсивность проявления может быть разной. При аллергии на клещей домашней пыли, например, можно не обратить внимания, что дома при уборке начинаешь чихать, появляется отделяемое из носа или нос закладывает. У людей, у которых нос заложен, аллергию определяют гораздо реже, чем у тех, у кого насморк. Чаще это взрослые пациенты. Кроме того, бывает, что у человека есть другие заболевания, которые скрывают аллергию, бронхиальную астму.

У людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, могут не диагностировать бронхиальную астму, приняв одышку за проявление болезни сердца.

И таких пациентов достаточное количество. У них одышка, удушье при физической нагрузке. Им лечат основное заболевание, допустим, ИБС (ишемическая болезнь сердца), меняют препараты. У пациентов с хронической обструктивной болезнью легких тоже одышка, удушье, кашель. Лечат ХОБЛ, астму не ставят, но на самом деле она есть. Как только начинаешь правильно пациента лечить, пациенту сразу легче.

— Как можно снять приступ аллергии? Антигистаминными препаратами?



— Не на все заболевания антигистаминные препараты действуют. При ринитах и при поллинозе они будут помогать, но если симптомы сильные, этого будет недостаточно. Однозначно будет чуть лучше, но в таком случае надо обращаться к врачу, обследовать и решать. Нормальный знающий аллерголог всегда распознает заболевание. Если состояние критическое — вызывать «скорую». Для тяжелого течения заболеваний, например, бронхиальной астмы, хронической крапивницы, есть биологическая таргетная терапия, где используются, в частности, моноклональные антитела. Препараты очень дорогие, от 40 до 90 тыс. рублей один укол, но по направлению врача пациент может получить их бесплатно. В целом, главное — найти причину болезни, правильно поставить диагноз, и тогда будет возможность подобрать подходящее средство.

— Можно ли диагностировать аллергию, если нет симптомов? Покажут ли что-то анализы?



— Бывает латентная сенсибилизация, когда результаты анализов на аллергены положительные, но клинических проявлений аллергии нет.

Но если вас ничего не мучает, у вас симптомов нет, то зачем делать анализ? Мы не лечим анализы, ни в аллергологии, ни в иммунологии. Мы лечим только в случае наличия симптомов у пациентов.

Пациентов с латентной сенсибилизацией мы наблюдаем, потому что, возможно, у них через несколько лет проявится аллергическое заболевание.

— Лаборатории предлагают панели сразу на десятки аллергенов...



— Это все ерунда. Если есть симптомы — нужно просто обратиться к врачу, врач назначит обследование. В системе здравоохранения Москвы и Подмосковья можно сдать необходимые анализы бесплатно, но сначала обратиться к аллергологу, в поликлинику по месту жительства. К нам приходят пациенты — «Война и мир» у них в руках, том платных анализов, некоторые из которых совершенно не нужны были — потерянные деньги.

— Значит, если нет симптомов, жалоб, идти искать аллергию просто на всякий случай — это бессмысленное занятие?



— Конечно. У некоторых пациентов, которых ко мне присылали на прием, пришедших по направлению, у которых подозревали какое-то аллергическое заболевание, оказалась не наша патология. Был гастроэзофагеальный рефлюкс, был дивертикул пищевода, опухоли были — все что угодно. Потому-то должен смотреть грамотный специалист, он скажет, что нужно сделать, какие обследования. Бывают очень сложные больные, тогда доктор скажет — вам надо госпитализироваться, или в специализированный центр направит, если нужны какие-то редкие анализы. Допустим, надо ставить ребенку первичный иммунодефицит.

— Какие есть новые средства борьбы с аллергией?



— Биологическая терапия — новый метод лечения тяжелой бронхиальной астмы. Там используются моноклональные антитела, они появились не только в нашей специальности — это и онкология, и ревматология.

— А АСИТ-терапия, при которой пациента подвергают низким дозам аллергенов?



— Она применяется в нашей стране еще со времен СССР, с 1960-х годов.

Сейчас просто появились другие способы введения препаратов. Если раньше их вводили только подкожно, то сейчас есть и сублингвальные капли, и таблетки. Методы изменились, но не само лечение. Сам принцип тот же — регулярно подвергать человека воздействию аллергена. Но теперь не надо без конца ходить к врачу — пациент приходит один раз, а дальше может принимать препарат самостоятельно. Это удобно.

— Против чего эффективна АСИТ?



— Поллиноз, клещи домашней пыли. У нас в лаборатории Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова почти закончены вакцины против аллергии на кошек, на собак. У нас очень много желающих сделать эту вакцину, там восемь компонентов самых важных.

— Может ли систематический бытовой контакт с аллергеном привести к ослаблению симптомов?



— Редко. У нас много пациентов с аллергией на животных. И был не так давно случай: пациент очень страдал на протяжении девяти лет, но проживал с животными.

Он не делал АСИТ, был на поддерживающей симптоматической терапии, очень страдал, но от кошек не избавлялся просто по своим убеждениям, и у него прошла аллергия. Тут, конечно, вопрос — стоило ли так мучить себя?

Но есть пациенты, которые говорят: «Лучше я буду задыхаться, но смотреть, как мой котик рядом со мной живет, растет».

Но у этого пациента не было астмы, у него были только ринит и конъюнктивит. При постоянном контакте с аллергеном состояние может и ухудшиться — сначала ринит, потом астма.

— Можно ли как-то спрогнозировать, как будут развиваться симптомы?



— Нет, к сожалению. Аллергология и иммунология — это персонализированная медицина. У каждого пациента свои симптомы, свои сопутствующие заболевания. Каждый случай надо рассматривать индивидуально.

— То есть, даже если уровни антител к каким-то аллергенам повышены, но симптомов нет, можно пока ничего с этим не делать?



— Это латентная сенсибилизация. Это не значит, что надо, например, срочно избавляться от кота. Вы на него не реагируете, если не кашляете, не чихаете, глаза не чешутся при контакте. У нас есть такие пациенты. Некоторые пришли в слезах, потому что ходили к врачу, он сказал выкинуть домашнее животное, у них был кот. Но зачем, если они прекрасно себя чувствуют? И пациент, и кот.