«Ситуация не очень приятная». «Роскосмос» установил место повреждения «Союза МС-22»

В «Роскосмосе» заявили, что установили место повреждения внешней обшивки пристыкованного к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-22». Отверстие в системе охлаждения размером меньше миллиметра. Температура на корабле находится в пределах допустимых значений. Резервный корабль, на котором экипаж «Союза МС-22» сможет вернуться на Землю, могут отправить на МКС к 19 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Специалистам «Роскосмоса» удалось по снимкам внешней обшивки транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22» установить возможное место повреждения.

«Сегодня был проведен осмотр внешней поверхности корабля «Союз МС-22». По визуальным материалам, поступившим на Землю, было обнаружено возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. Специалисты продолжают анализировать поступившие данные», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. «Возвращение прошло идеально». В НАСА показали, как приводнилась слетавшая на Луну капсула Космический корабль НАСА Orion успешно приводнился в Тихом океане — он более 25 дней пробыл... 11 декабря 23:19

Температура на борту корабля по-прежнему остается в пределах нормы, немного снизилась, подчеркнули в «Роскосмосе».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало о повышении температуры на корабле до 50 градусов по Цельсию. В «Роскосмосе» это отрицали, уточняя, что температура колеблется от 28 до 30 градусов.

«Как ситуация отразилась на экипаже? Никак. Стоит отметить, что корабли семейства «Союз» эксплуатируются в космосе с 1966 года и за полвека доказали свою надежность и живучесть. Сейчас их последняя модификация — «Союз МС» — используется для доставки экипажей на МКС и их возвращения на Землю, а также как средство для экстренной эвакуации космонавтов со станции в случае необходимости», — заявили в «Роскосмосе», подчеркнув, что сейчас «необходимости в экстренной эвакуации нет».

«Не очень приятная ситуация»

Как уточнил позже в беседе с «Известиями» глава госкорпорации Юрий Борисов, образовавшееся отверстие в системе охлаждения корабля размером меньше миллиметра.

«Там два контура: внутренний и внешний. Все произошло в приборно-агрегатном отсеке. Предварительный осмотр показал, что там есть маленькая дырочка, где-то 0,8 миллиметра, что и привело к разгерметизации», — сказал он.

Борисов отметил также, что «Союз МС-22» находится в работоспособном состоянии, а жизни космонавтов ничего не угрожает. «Сейчас сам аппарат «Союз МС-22» находится в работоспособном состоянии. 16 декабря мы включали двигатели и убедились в его работоспособности. Ситуация действительно не очень приятная», — цитирует его слова газета.

Эвакуация космонавтов

На МКС в дальнейшем может быть отправлен резервный корабль, который заберет космонавтов на Землю. Его подготовят к пуску к 19 февраля, а не 16 марта (запланированная изначально дата возвращения), отметил Борисов.

Не исключено также, что для спуска российского экипажа на Землю используют и получивший повреждения корабль, «если ситуация будет находиться под контролем и у нас будет полная уверенность в работоспособности корабля».

«Он будет использован для штатного спуска экипажа, как и запланировано, в марте», — указал глава «Роскосмоса».

Решение о дальнейших действиях в отношении корабля «Роскосмос» должен принять в ближайшее время. «Информация ряда телеграм-каналов о существовании некоего резервного корабля в полной готовности к запуску, который можно было бы в считанные дни или часы запустить для эвакуации экипажа МКС, не соответствует действительности», — заявили в организации.

Что произошло на корабле

15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции. Из-за разгерметизации пришлось отменить запланированный выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который сообщил о резко упавшем давлении в системе охлаждения. В трансляции NASA было видно, что из корабля бьют фонтаны технической жидкости.

NASA сообщило о планах осмотреть корабль с помощью роботизированной руки-манипулятора Canadarm-2. Космонавт Анна Кикина провела фото- и видеосъемку внешней поверхности космического корабля с помощью камеры на манипуляторе ERA, чтобы специалисты на Земле смогли установить причины ЧП.

Через пару дней исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что обшивку мог повредить упавший в радиатор микрометеорит. Место повреждения находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.