«Возвращение прошло идеально». В НАСА показали, как приводнилась слетавшая на Луну капсула

Космический корабль НАСА Orion успешно приводнился в Тихом океане — он более 25 дней пробыл в космосе, совершив полет к Луне и обратно. Это первый за полвека полет к спутнику Земли корабля, способного нести экипаж. Пока что его заменяли манекены, но на втором этапе новой лунной программы США в 2024 году к Луне уже должны отправиться астронавты.

В Тихом океане недалеко от калифорнийского побережья приводнился американский космический корабль Orion, который завершил автономную (непилотируемую) миссию НАСА на Луну в рамках программы «Артемида». Об этом сообщило космическое агентство.

Приводнение произошло в 9.40 по тихоокеанскому времени (20.40 мск), за 40 минут до этого капсула с двумя манекенами отделилась от сервисной части и спустилась на воду на трех парашютах. Как сообщил ведущий трансляции НАСА, возвращение Orion на землю «прошло идеально».

Сервисная часть корабля полностью сгорела в атмосфере. При приводнении капсулы сначала его затормозила атмосфера Земли до скорости 520 км/ч, а уже потом парашюты снизили ее приблизительно до 30 км/ч. Сейчас инженеры НАСА проводят последние испытания в воде, после чего Orion обесточат и его погрузят на борт десантного корабля USS Portland.

К космическому кораблю подойдут водолазы ВМС США и другие члены команды на нескольких надувных лодках. Когда Orion будет готов, лебедка затянет его в специально сконструированную люльку внутри колодца корабля.

После этого космический корабль доставят на военно-морскую базу США в Сан-Диего и вскоре вернут его в Космический центр Кеннеди НАСА для проверки. Технические специалисты во Флориде тщательно осмотрят Orion, извлекут данные, записанные на борту.

Первый этап лунной миссии «Артемида», в рамках которого был совершен полет, длился неполных 26 дней — тяжелую ракету SLS с кораблем Orion запустили с мыса Канаверал 16 ноября, что стало первым за 50 лет стартом к земному спутнику корабля, способного нести на борту людей. NASA запустило корабль с дрожжами к Луне. Спустя два года туда должны полететь люди Спустя половину столетия после последней пилотируемой лунной миссии американское космическое агентство NASA... 16 ноября 15:29

Как сообщало НАСА, этот полет стал комплексным испытанием для всех базовых элементов миссии «Артемида» — ракеты SLS, самого Orion, вспомогательных наземных систем. Старт трижды переносили — в августе были выявлены технические проблемы, а в сентябре корабль не смогли запустить из-за тропического шторма.

Программу «Артемида» утвердили в 2017 году, сам пилотируемый корабль Orion был разработан в начале 2000-х годов еще для предыдущей лунной миссии США «Созвездие». В «Артемиде» участвуют также Япония, Канада и Европейское космическое агентство. Orion за 25 дней сделал три витка вокруг Луны, приблизившись к ней сначала на минимальное расстояние в 100 км, а затем выйдя на ретроградную орбиту в 70 тысяч км.

На борту находились два манекена для оценки влияния межпланетной радиации на человеческий организм, дрожжи, плесневые грибы, водоросли и семена растений. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

По планам второй этап программы — «Артемида-2» — начнется в мае 2024 года. Тогда США намерены запустить к Луне уже пилотируемый корабль с двумя астронавтами. Они должны будут сделать один виток вокруг земного спутника и вернуться через 42 дня после старта. А вот третий этап миссии уже предполагает высадку на лунную поверхность в районе южного полюса, которая продлиться около шести суток.

Всего программа «Артемида» рассчитана на восемь этапов, последний из которых намечен на 2028 год. Кроме полетов астронавтов к Луне, высадки на поверхность спутника (в том числе с вездеходом), предполагается доставка на лунную орбиту модулей станции Lunar Gateway. Эта платформа должна в течение нескольких десятков лет не менее раза в год принимать на борту астронавтов, которые будут проводить связанные с Луной исследования продолжительностью до двух месяцев.