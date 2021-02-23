Ученые выявили генетическую предрасположенность к тяжелому течению COVID-19

Российские ученые из НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) обнаружили генетическую предрасположенность к тяжелой форме новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».

Исследование посвящено взаимосвязи между степенью тяжести заболевания и генотипом HLA-I, который определяет презентацию вирусов в клетках человека, указано в сообщении. Генотип HLA-I уникален для каждого человека и передается по наследству, следовательно, способность быстро обнаруживать белки вирусов во многом определяется генетикой.

Ученые НИУ ВШЭ предположили, что если набор аллелей HLA-I позволяет эффективно презентовать белки коронавируса, риск развития тяжелой формы коронавирусной инфекции будет минимальным, а в противном случае – максимальным.

В ходе исследования были проанализированы генотипы более 100 человек, переболевших COVID-19, и более 400 здоровых людей. По результатам исследования такой способ диагностики оказался «очень эффективным», указано в сообщении.

Ранее специалисты из австрийского Медицинского университета Инсбрука заявили о сохранении иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией в течение восьми месяцев.