Советская ракета и спутник США избежали столкновения в космосе

Отработавшая вторая ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» и неработающий метеорологический спутник США DMSP избежали столкновения в космосе, сообщается на странице системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) в Twitter.

По данным EUSST, ступень ракеты «Космос-3М», запущенной в 1981 году, и спутник DMSP, который вывели в космос в 1978 году, могли столкнуться с вероятностью 20%.

«Оба объекта наблюдались [после пролета мимо друг друга]», – указано в сообщении.

При этом отмечается, что данные подтверждены с помощью двух дополнительных источников.

3 апреля ВВС США сообщили, что российский военный спутник «Космос-2525», запущенный в космос в 2018 году, взорвался над Тихим океаном.