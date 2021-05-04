Анна Кикина, единственная в России девушка-космонавт вошла в состав нового экипажа Международной космической станции (МКС) в 2022 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в «Роскосмосе».

«Намечены экипажи для полета в 2022 году. К полету весной будут готовиться Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин должны полететь осенью», — заявил источник.

До этого, глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил в радиоэфире, что Кикина скоро полетит на МКС. Он уточнил, что девушка не заменит актрису, которая отправится на МКС для съемок фильма.

Кикина является единственной российской женщиной-космонавтом с осени 2016 года. Ранее она работала спасателем в рядах МЧС и была инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи.

Последний раз российская женщина-космонавт побывала на МКС в 2014 году. К настоящему моменту в космос летали четыре россиянки: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

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