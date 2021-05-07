Лаборатория в Венгрии подтвердила надежность «Спутника V», поставленного в Словакию

Глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский в интервью телеканалу ТА3 заявил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», который был поставлен в Словакию 1 марта.

«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», — рассказал Ленгварский.

По его словам, информацию о надежности российской вакцины он получил от Министерства здравоохранения Венгрии. Ленгварский подтвердил планы Словакии определить судьбу хранящейся на ее складах российской вакциной, для чего будут проведены консультации с экспертами и российской стороной.

Ранее Словакия опубликовала договор о покупке вакцины «Спутник V», на придании огласке договора настаивала президент республики Зузана Чапутова.

До этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) потребовал от Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию «Спутника V» из-за многочисленных нарушений контракта. В организации сообщили, что словацкий фармрегулятор тестировал вакцину не в сертифицированных лабораториях Евросоюза, а также запустил информационную кампанию, направленную на дискредитацию этого российского препарата.