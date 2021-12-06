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Легендарная балерина и любовница Николая II: 50 лет со дня смерти Матильды Кшесинской

50 лет назад, 6 декабря 1971 года, умерла балерина Матильда Кшесинская. В первую очередь она известна своими отношениями с наследником русского престола Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II. Познакомились цесаревич и танцовщица, будучи совсем молодыми людьми — Кшесинской было 18 лет, а Николаю — немногим более 21 года.

Их роман продлился несколько лет, пока цесаревич не женился на принцессе Гессенского дома, ставшей русской императрицей Александрой Федоровной. Сама Кшесинская впоследствии встречалась с великими князьями Сергеем Михайловичем и Андреем Владимировичем.

Кшесинская входила в пятерку лучших русских балерин — вместе с Анной Павловой и Тамарой Карсавиной.

В 1896 году она стала прима-балериной императорских театров. Первой среди русских танцовщиц исполнила на сцене 32 фуэте подряд — поворота вокруг своей оси на одной ноге.

Ее роман с будущим императором стал поводом для многочисленных слухов, которые распускались в антимонархической и социал-демократической прессе.

В 1920 году Кшесинская эмигрировала из России и жила во Франции. В Париже она открыла свою балетную студию, вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича, получила через несколько лет титул княгини Романовской-Красинской. Всего несколько месяцев Матильда Кшесинская не дожила до своего столетия. Она похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

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