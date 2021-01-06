Широко шагает: новый штамм коронавируса нашли в десятках стран

Мутировавший в Британии коронавирус продолжает распространяться. Как сообщает со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) РИА «Новости», этот штамм Sars-CoV-2 обнаружили уже в 41 стране и территории.

Такая ситуация складывалась к 5 января, добавили в организации. Есть и еще одна мутация, найденная в Южно-Африканской республике (ЮАР). Ее зафиксировали уже в шести странах мира.

«Британский» ковид нашли уже, среди прочих стран, в Греции, на Кипре, во Вьетнаме и нескольких штатах США, а также Швейцарии и Швеции. По данным от 27 декабря, Роспотребнадзор не обнаружил в РФ случаев заражения новым штаммом коронавируса. Найден штамм и в Дании, Нидерландах, Австралии, Италии, ЮАР, Швейцарии, Германии.

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас», — заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он добавил, что данная мутация «не несет ничего глобального и страшного». Южноафриканская мутация также более заразна, но не более опасна.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в Англии нашли новый штамм коронавируса. «Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что у ученых нет причин считать вызываемый этим штаммом COVID-19 более тяжелым, чем обычный. Нет оснований также полагать, что этот быстрый коронавирус будет успешно бороться с уже создаваемой вакциной. В то же время британский премьер Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70% более заразный, чем «классическая» версия коронавируса.

25 декабря глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди молодых возрастных групп.

Россия для борьбы с британской версией инфекции решила закрыть авиасообщение с королевством — до 6 января. Также те, кто прилетает из Великобритании в Россию, обязаны в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции, такое решение приняла Главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Соблюдать это правило не нужно будет членам экипажей воздушных судов, которые перевозят пассажиров из Соединенного Королевства и Северной Ирландии.

Все страны Евросоюза, Индия, Китай и Израиль также решили не пускать к себе до поры до времени жителей Великобритании. Заморозка авиасообщения связана с новым штаммом.

Образец штамма коронавируса поступил из Великобритании в Россию для интенсивного изучения его особенностей и выработки мер борьбы. Об этом в конце декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнула она. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, российские тест-системы успешно распознают любой штамм коронавируса вне зависимости от его мутаций.