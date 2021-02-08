«Все уже соскучились»: как студенты вернулись на очное обучение

Многие студенты российских вузов с 8 февраля 2021 года перешли с дистанционного обучения на очное. Выход с удаленки совпал с началом нового учебного семестра — в Москве, например, учащимся разблокировали транспортные карты, позволяющие ездить по льготным ценам.

Напомним, большинство российских вузов по рекомендациям Минобрнауки ушло на дистанционное обучение с 16 ноября 2020 года. Согласно приказу главы ведомства Валерия Фалькова, такой режим устанавливался до 6 февраля 2021-го.

При этом в новом семестре университеты сперва выбрали гибридную форму обучения — лекции в онлайне, а семинары, лабораторные или практикумы в оффлайне.

Так организовали учебный процесс, например, в МГЮА им. О.Е. Кутафина. Первый курс все пары проводит в здании вуза, а 2-5 курс учится смешанно. Тем, кто болеет COVID-19 или недавно прошел вакцинацию, должны в скором времени обеспечить дистанционный формат. Об этом «Газете.Ru» рассказал студент первого курса Иван.

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«Первый день прошел, скажем так, по осеннему сценарию: обязательные маски, аппараты с антисептиками в коридорах и иные меры предосторожности. Настрой студентов был противоречивый, большинство все же хотело учиться очно, ибо огромный перерыв в три месяца дистанционки заставил многих заскучать по очным занятиям, выступлениям и прочим активностям.

Есть, конечно, и те, кому дистанционный формат нравился больше, но вуз реализует смежную форму обучения с чередованием очных и дистанционных недель, что все-таки спасает», — поясняет молодой человек.

При этом он отметил, что за период удаленного обучения качество образования по большинству дисциплин не упало, поскольку это гуманитарные специальности, уточняет Иван.

«Занятие бывало задерживались из-за того, что некоторые взрослые преподаватели плохо разбираются в технологиях. А так, в целом, за период дистанционки качество образования не сильно пострадало, пострадал аспект «интересности» пар, на дистанционке меньше возможностей для творческого подхода к занятиям и у преподов, и у студентов», — рассказывает собеседник издания.

Студентка первого курса Гуманитарно-педагогического института СевГУ Александра Мандрыкина рассказала, что первый день обучения прошел легко, но эмоционально — его долго ждали и студенты, и преподаватели.

«На дистанционке жить удобно, но не так интересно. Все уже соскучились по преподавателям, аудиториям, живому общению, дискуссиям, пирожкам в столовой — всему, чего не хватало на удаленке», — сообщила студентка.

Севастопольский государственный университет сохраняет смешанный формат обучения: потоковые лекции проходят онлайн, семинары — офлайн. Студенты сходятся во мнении, что это самое оптимальное решение», — подчеркивает она.

Во время дистанта, по словам девушки, все чувствовали себя более расслабленно, находясь в домашней атмосфере. Уровень образования снизился, но незначительно, добавила она в разговоре с «Газетой.Ru».

К очному обучению вернулся и Пензенский медицинский институт. Студентка Александра уточнила, что осваивать программу лечебного дела в онлайн-формате было сложно, однако учащиеся старались все успевать — некоторые проходили практику в больницах.

«Естественно, вернуться обратно — это лучшее, что могло произойти. Нам будущим медикам, как никому нужно, потому что уточнять многие неясности в онлайне невозможно, время ограничено или у преподавателя проблемы со связью», — отмечает студентка.

Преподаватель Ставропольского государственного аграрного университета на условиях анонимности прокомментировал «Газете.Ru» первый день очного обучения. По его словам, студенты будут долго вливаться в учебный процесс, поскольку их внимание сейчас сосредоточено друг на друге.

«Проводить лекции пока сложно, но, возможно, это сказывается первый день после долгого отсутствия. Шум в аудитории, рассеянное внимание и так далее. Однако надеюсь, что в скором времени мы вернемся в прежнее русло и восстановим пробелы в знаниях после дистанционки», — разъясняет преподаватель вуза.

В Сибирском федеральном университете педагоги придерживаются такого же мнения. Там «Газете.Ru» пояснили, что сложность дистанционного обучения в том, что заинтересовать студентов практически невозможно — многие работают или вовсе не приходят на занятия.

Тем временем в МГУ им. Ломоносова многие студенты не рады возвращению к очному формату обучения. Так, студентка факультета журналистики МГУ Анастасия пожаловалась, что студентов из регионов, в которых ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в Москве, заставляют возвращаться в город.

«Почему-то никто не хочет понять того, что они подвергают нас опасности: самолет, метро, аудитория — все это рассадники инфекции. К тому же, нет гарантии, что через месяц опять скакнет статистика и нас не вернут на дистант и что, опять возвращаться домой?» — сетует она.

Также она добавила, что мнение студентов при выборе формы обучения, как осенью, больше не учитывается. Чтобы сохранить дистанционный формат должна быть веская причина, подтвержденная документально,

«У нас большинство группы не хочет выходить, мы хотели подать коллективное заявление, но нам сказали «нет». Когда мы задавали вопросы о том, как учиться на онлайн-парах в общежитии, если у соседа тоже занятие, нам предложили приезжать на факультет и оттуда подключаться», — жалуется Анастасия.

Преподаватель факультета журналистики и кандидат филологических наук Григорий Прутцков при этом отмечает, что многие студенты, наоборот, с нетерпением ждут встречи с педагогами и мечтают снова почувствовать неповторимую университетскую атмосферу.

«Вернуться в стены родного университета после долгого перерыва — это как приехать на улицу твоего детства и увидеть, что твой дом по-прежнему на месте, лавочка у подъезда и качели во дворе все те же, только деревья стали выше. Мы с нетерпением ждем, когда в стенах нашей alma mater зазвучат голоса студентов, поскольку Московский университет всегда работал и работает для своих воспитанников», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

По его словам, уровень успеваемости студентов на удаленной учебе практически не изменился или даже повысился. Григорий Прутцков добавил, что студентам действительно комфортнее сдавать экзамены в домашней обстановке, они меньше волнуются и в результате, как правило, получают более высокие оценки, чем в аудиториях. «Но несмотря на это, все ждут, когда, наконец, можно будет общаться с преподавателями вживую: и на занятиях, и на экзаменах», — заключил он.