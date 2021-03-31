«Нюхать вдумчиво»: как восстановить обоняние после COVID-19

Проблемы с обонянием после COVID-19 в норме проходят через месяц после окончания болезни, рассказал радиостанции Sputnik кандидат медицинских наук, лор высшей категории Владимир Зайцев. Так, по его словам, если по истечении этого срока обычное восприятие запахов не вернулось, нужно срочно обратиться к врачу.

«У снижения обоняния есть две составляющие: есть так называемый кондуктивный тип, когда проблемы на уровне слизистой оболочки полости носа, и так называемая сенсоневральная составляющая, когда проблема уже с обонятельной зоной головного мозга. Если говорить про второе, помочь здесь крайне сложно, если говорим про кондуктивную составляющую — помочь и можно, и нужно», — заявил отоларинголог.

Тем не менее заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган отмечает, что при долгой дисфункции обоняния после COVID-19 все же не стоит поддаваться панике. Он говорит «Газете.Ru», что в начале пандемии врачи действительно были обеспокоены тем, что вирус может иметь доступ к обонятельной луковице в мозге.

«Однако теперь исследования людей, переболевших COVID-19, показали, что такого не происходит. Нейробиологи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, штат Массачусетс, вместо этого обнаружили, что вирусом поражаются клетки, поддерживающие сенсорные нейроны в носу (они известны как стентакулярные клетки), и именно этот процесс ответственен за потерю обоняния», — поясняет эксперт.

Хотя чаще всего дисфункция обоняния длится всего несколько недель, у некоторых она затягивается.

«В таком случае чувства восстанавливаются постепенно в течение длительного периода. При этом часто приятные ранее запахи воспринимаются как неприятные — это явление, называемое паросмией. Это может быть связано с тем, что обонятельные сенсорные нейроны перестраиваются по мере восстановления»,

— отмечает Каган.

Ряд медиков предполагают, что у некоторых пациентов коронавирусная инфекция могла убить обонятельные сенсорные нейроны, из-за чего произошла полная потеря восприятия запахов, однако это явление не доказано.

«Пока что таких случаев зафиксировано не было, так как прошло еще мало времени с начала пандемии. Поэтому сейчас принято считать, что обоняние восстанавливается у всех и процесс этот идет до года. Длительность этого процесса зависит от возраста, пола, образа жизни пациентов», — указывает отоларинголог Виктория Сенина.

В свою очередь главный терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев уверен, что к необратимым последствиям для обоняния COVID-19 может привести только в случае, если человек был в реанимации и пережил клиническую смерть.

«Нередко такую дисфункцию обоняния могут вызывать даже не поражение нейронов, а воспалительные изменения в оболочке носа. Поэтому если в течение нескольких недель запах не восстанавливается, то хорошо бы пройти диагностику хронического ринита — он легко поддается лечению», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Лор Венера Шибирова предупреждает, что изменения обоняния могут быть вызваны не только вирусной инфекцией, поэтому при долгом отсутствии обоняния лучше сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

«Ряд заболеваний, такие как болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, новообразования, травмы головного мозга и другие тоже могут вызвать изменения обоняния. Чтобы не пропустить другую патологию, стоит обратиться к специалисту»,

— уточняет она в беседе с «Газетой.Ru».

Если же все-таки причина дисфункции обоняния — именно COVID-19, то поможет обонятельный тренинг. «Очень хорошо в этом вопросе помогает запах базилика. В специальных салонах ароматерапии можно купить небольшой флакон эфирного масла базилика и «слушать» запах. Он не очень резкий, но очень стойкий, хорошо восстанавливает обонятельные луковицы, способствует улучшению обоняния и раскрывает обоняние пациента, к тому же обладает противовоспалительным действием. Можно делать по несколько вдохов три-четыре раза в день», — посоветовал Владимир Зайцев.

О похожем упражнении рассказывает и кандидат медицинских наук, врач-невролог Гульнара Ахмадеева. «Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус, полностью концентрируясь на ощущениях», — сообщает она.

«Функция хранения информации, собственно, память, не страдает, она сохранена, — объясняет специалист «Газете.Ru». — Поэтому мы, по сути, помогаем заново выстроить межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату, то есть рецепторной части обонятельного анализатора».

Вместе с тем в Великобритании сейчас на стадии разработки находится обонятельный имплантат — устройство, встраиваемое в нос, которое будет распознавать пахучие химические вещества и посылать электрические сигналы в головной мозг. «Но в этом случае потребуется несколько лет для доведения этого устройства до необходимого качества», — заключает Михаил Каган.