Как религиозный праздник в Израиле обернулся трагедией

Религиозное празднование на горе Мерон на севере Израиля закончилось давкой из-за обрушения трибуны. По данным газеты The Jerusalem Post, погибло 44 человека, пострадали более 150 израильтян.

«Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе», — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Инцидент произошел в ходе торжества по случаю иудейского праздника Лаг ба-Омер. Он отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунно-солнечному календарю. Посвящен праздник прекращению морового поветрия, унесшего жизни тысяч последователей богослова Акивы бен-Йосефа, жившего между I и II веками от Рождества Христова.

На праздник в этом году съехались около 100 тыс. паломников. После обрушения трибуны люди устремились к выходу, некоторые из убегающих поскальзывались на ступеньках — началась давка. Свидетели инцидента сообщали, что люди просто наступали друг на друга и падали, пытаясь спуститься с горы.

Сейчас на месте инцидента действуют экстренная медслужба Magen David Adom, спасатели и полиция. Спасательные работы осложняются огромным количеством людей на месте происшествия. Машины медслужбы с трудом вывозят раненых из окрестностей горы.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму Биньямину Нетаньяху. Он выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами во время праздника.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — подчеркнул российский лидер. Он также выразил соболезнования семьям погибших, а всем раненым пожелал поскорее поправляться.

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Массовые религиозные мероприятия в Израиле и ранее привлекали к себе внимание журналистов — их опасность на фоне пандемии коронавируса отмечала газета The New York Times. Сообщалось, что COVID-19 стремительно распространяется среди ортодоксальных евреев. В их традиционной жизни соблюдение соцдистанции невозможно, поскольку она предполагает групповые молитвы, массовые празднества и похоронные обряды.

В начале февраля около 10 тыс. человек собрались в израильском городе Бней-Брак на похороны раввина Хаима Меира Вознера, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Причем сам 82-летний раввин умер от последствий COVID-19.

Газета Times of Israel сообщала, что установленные полицией заграждения были сразу же проломлены скорбящими, что в итоге привело к потасовке ортодоксов с правоохранителями. За неделю до этого в Иерусалиме прошли похороны раввина Мешалема Давида Соловейчика, на которые пришло не менее 20 тыс. человек.

Как правило, ортодоксальные евреи живут большими семьями в маленьких домах и отказываются лечиться от коронавируса, считая, что инфекция – это божья кара, которой нельзя сопротивляться.

«Между [ортодоксами] и остальным обществом существует напряженность, которая затрагивает самые глубокие вопросы еврейской идентичности. А коронавирус еще больше усилил этот накал», — говорила NYT глава Института Харедим Эли Пейли.

При этом опасность проведения массовых мероприятий в Иерусалиме существует и из-за крайне низкого уровня вакцинации. По данным на начало весны, там привился лишь каждый 12-й житель города.