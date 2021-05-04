Силовики и их вербовщики: в Белоруссии продолжают рассматривать дела о протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств воинских и специальных званий за причастность к протестам.

В соответствующем указе подчеркивается, что они «нагнетали протестные настроения в обществе» во время «обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации».

Как говорится в документе, экс-правоохранители организовывали и участвовали в несанкционированных протестных акциях, размещали в Интернете экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные госслужащих, журналистов, своих коллег и «выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес».

«Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей», — утверждается в указе.

Кроме того, на некоторых из них завели уголовные дела, в том числе по статье 289 УК РБ «Акт терроризма».

«Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», — подчеркивается в документе.

Начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Вадим Лукашевич назвал закономерным такое решение главы государства.

«Вместо вклада в укрепление национальной безопасности, защиту суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности страны, они совершали обратные действия. Их поступки несовместимы с высоким званием офицера», — цитирует Лукашевича БелТа.

Он также напомнил, что есть ситуации, когда военнослужащий запаса должен быть готов вернуться в боевой строй и даже взять на себя командование каким-либо подразделением.

«Эти люди показали, что выполнить такую задачу они неспособны», — пояснил представитель военного ведомства.

Кто вербовал силовиков

Как рассказал руководитель пресс-службы белорусского Следственного комитета Сергей Кабакович, бывшие силовики вербовали своих коллег в ряды поддерживающих оппозицию «деструктивно настроенных группировок».

При этом во вторник, 4 мая, суд Железнодорожного района Гомеля огласил сроки заключения активистам оппозиции, которые искали сторонников среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и МЧС.

Как установил суд, злоумышленники формировали из бывших силовиков актив для участия и организации беспорядков и захвата зданий различных учреждений в Гомеле.

В итоге суд приговорил к 6,5 года колонии усиленного режима Юрия Власова, к 6 годам колонии общего режима — Татьяну Каневскую, к 6 годам колонии усиленного режима — Дмитрия Ивашкова и Александра Шабалина. Такие сроки запрашивал и гособвинитель.

В качестве одного из доказательств СК публиковал видеозапись на которой, по дынным ведомства, обвиняемые с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской «обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также по захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц».

Один из голосов на записи говорит, что оппозиции нужны мегафоны, комплекты раций и финансирование, а также раскрывает, почему внимание оппозиционеров было обращено именно на бывших правоохранителей.

«Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок. Чтобы акцию протеста первая ОМОНовская шеренга не сбила. Не все готовы за идею просто выйти вперед и пострадать», — говорит участник встречи на аудио. Кроме того, указывается требование участников акции – пересчет голосов на выборах президента, которые состоялись в августе прошлого года и на которых, по данным ЦИК, выиграл Лукашенко, набрав свыше 80% против более 10% — у Тихановской.

«Значит, люди готовы. Ну, Гомель вы знаете. Он вообще такой протестный город, готовы вообще на кардинальные вещи: подходить к исполкому, вызывать начальство, требовать пересчета [голосов]», — поясняют заговорщики на записи.

BYPOL — силовая опора оппозиции

Стоит отметить, что одним из наиболее заметных элементов белорусского протеста остается инициатива BYPOL, которую создал бывший следователь одного из районных отделов СК Минска Андрей Остапович в кооперации с другими сотрудниками правоохранительных структур, сообщает Tut.By.

В конце августа прошлого года Остапович написал рапорт об увольнении, в котором указал, что «не поддерживает действия власти по разгону и избиению мирных демонстрантов», призвал к проведению новых «честных и справедливых выборов». После этого в отношении него началась проверка, но он, не дожидаясь ее окончания, покинул республику и уехал в Польшу.

Первыми в BYPOL вошли бывший следователь по особо важным делам УСК по Гродненской области Игорь Лобан, бывший оперуполномоченный уголовного розыска милиции Мозыря Владимир Жигарь и бывший старший оперуполномоченный Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми минской милиции Матвей Купрейчик.

«Мы смело можем заявить о том, что в настоящий момент BYPOL включает несколько сотен человек. К нам также обращается большое количество гражданских лиц, которые оказывают колоссальную поддержку и помощь», — указывали создатели проекта.

Объединение имеет свои YouTube- и Telegram-каналы, на которых публикует различные видео, связанные с силовиками, а также «сливает» в Сеть данные сотрудников правоохранительных органов.

Первой публикацией на YouTube-канале проекта стало обращение курсанта 4 курса факультета милиции Академии МВД Владислава Ботяна.

В нём он на фоне бело-красно-белого флага рассказал о своем увольнении из органов внутренних дел. Силовик обратился к курсантам Академии МВД и призвал бросить учебу и «стать на сторону народа». Также Ботян рассказал о том, как стал свидетелем вброса бюллетеней за Лукашенко во время досрочного голосования.

Основной офис BYPOL находится в Варшаве, также организация представлена и в других городах Польши, и в других странах Евросоюза. Участники инициативы принимают сообщения о нарушениях в правоохранительной системе Белоруссии, помогают бывшим силовикам уехать из страны (таких случаев было более 30).

«В последнее время сотрудники покидают службу непублично, поскольку сейчас публичное увольнение из силовых структур — гарантия преследования. Остаповичу пришлось бежать в Россию, где его задержали сотрудники ФСБ. Андрею удалось сбежать в лес, где он сумел скрыться от преследования и в дальнейшем добрался в Польшу», — рассказывали основатели BYPOL.

Протесты продолжаются в Белоруссии уже десятый месяц. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов августовских. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

В этой связи Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны, а правоохранительные органы республики возбудили уголовные дела против членов совета.