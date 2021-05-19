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Происшествия

«Накрыло быстро, внезапно»: как Астрахань переживает мощнейшую пыльную бурю

На Астрахань обрушилась пыльная буря, есть пострадавшие

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Астрахань накрыла пришедшая с территории Калмыкии пыльная буря – мощнейшая за последние несколько лет. Сильный ветер валил деревья, рекламные щиты, опорные конструкции. Минздрав области сообщил о двоих пострадавших. «Газета.Ru» поговорила с очевидцами событий.

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Пришедшая из Калмыкии пыльная буря обрушилась на Астрахань 19 мая. Сильный ветер – скоростью 15-20 метров в секунду — начался около 18.00 по местному времени (17.00 мск).

«Возвращаясь с работы, мы обратили внимание на то, что на фоне абсолютно чистого неба на нас надвигается с достаточно большой скоростью необычная туча. Необычен был цвет и скорость, с которой она приближалась. За секунды, пыль поднялась такая, что видимость упала почти до нуля. Машину пришлось остановить», — сообщил «Газете.Ru» житель Астраханской области Дмитрий Кравченко.

Буря повалила по всему городу множество деревьев, дорожные знаки, рекламные щиты. При ударе стихии пострадали два человека.

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Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
ДТП во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года ДТП во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Во время пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года
Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года Последствия пыльной бури в Астрахани, 19 мая 2021 года

«Парень 18 лет стоял под балконом, на него упали кирпичи, госпитализирован в состоянии средней тяжести; на девочку 10 лет в пос. Оранжереи упало дерево, ее скорая помощь доставила в областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Силищевой», - передает ТАСС со ссылкой на Минздрав области.

По данным Центра медицины катастроф и аварийно‐спасательного центра Астрахани, мужчина упал со второго этажа, однако, на кадрах, записанных очевидцами, на асфальте рядом с пострадавшим видны части балкона, и полуразрушенная конструкция на 10-м этаже.

Из-за бури произошли частичные отключения электроэнергии в Лиманском, Харабалинском, Икрянинском районах, всего – более 300 частных домовладений, а также 15 многоквартирных жилых домов. В целом без электроэнергии в городе остаются около 4 тыс. жителей.

В четырех районах области — на улицах Моздокская, Боевая, возле торгового центра «Метро» и в Сабанс-Яре отключились светофоры.

«На данный момент сотрудники отдельного батальона ДПС осуществляют регулирование дорожного движения на регулируемых перекрестках, где временно вышли из строя светофоры», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

В работе по ликвидации последствий ЧП задействовано 40 бригад спасателей — 50 единиц техники и 138 человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Астраханской области.

Местная жительница Ляйля Гимадеева уверяет, что МЧС не оповещало жителей города о надвигающейся стихии.

«Накрыло быстро, внезапно, МЧС не предупреждали. Думаю, никто не знал. Было немного страшно.
Воду только дали, электричества до сих пор нет, и говорят, что его может долго не быть. У нас жарко, и у меня были открыты форточки в итоге вся квартира в песке», — пояснила она.

Однако МЧС было организовано оповещение население области о буре – служба предупреждала жителей города и области об усилении северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с в 19.00.

«Городские службы в аврале. У них мало ресурсов», — прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию депутат Госдумы, курирующий Астраханскую область, Олег Шеин.

По данным синоптиков, ориентировочно после 22.00 ветер ослабеет до 7-12 м/с и буря закончится. По словам специалистов, буря движется в сторону Казахстана.