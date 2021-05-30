«Все ржавое, все гнилое»: как работа в коллекторах стала смертельно опасной

На минувшей неделе в Ростовской области проходили внеплановые учения для сотрудников сферы ЖКХ. Как сообщало местное издание 161.Ru, в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Шахтах рабочие учились соблюдать технику безопасности на очистных сооружениях — в частности, при спуске в колодцы канализации. Учения были организованы после того, как в прошлую пятницу, 21 мая, в ходе ремонтных работ на канализационном коллекторе в поселке Дмитриадовка погибли 11 сотрудников местного водоканала — откачивая воду они отравились после выброса метана.

Причиной трагедии стало, по официальной версии, нарушение техники безопасности. 26 мая был задержан главный инженер очистных сооружений канализации МУП «Управление «Водоканал» Таганрога Юрий Поляков — ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По правилам безопасности, при работе в канализационных колодцах всегда должны присутствовать минимум три человека – один спускается вниз, двое страхуют наверху, рассказал «Газете.Ru» начальник участка канализационных сетей Ростовского водоканала Эльдар Такташев.

«В любых сооружениях, которые находятся ниже уровня земли, всегда образуется газ. В канализации много продуктов гниения – пищевых отходов, например. Попадаются нефтепродукты, они – основные источники газа. Поэтому, когда открываешь колодец, перво-наперво нужно проверить загазованность специальным прибором – газоанализатором. Он опускается вниз и показывает содержание сероводорода, аммиака и других газов», — пояснил Такташев.

При обнаружении газа человек должен обязательно надеть противогаз. Если диаметр колодца позволяет, слесарь надевает изолирующий противогаз с баллонами воздуха за спиной. Если нет — шланговый противогаз, который позволяет дышать воздухом с поверхности.

«Тот, кто спускается, в обязательном порядке надевает страховочные привязи и веревку, чтобы в случае чего его могли быстро поднять наверх», — объяснил специалист.

Работать в коллекторе, по его словам, довольно сложно. Например, нужно уметь сделать такой глубокий вдох, чтобы воздух прошел через весь шланг, конец которого находится наверху. «Но к этому нужно привыкнуть, потому что на кону жизнь, а спускаться в коллекторы приходится часто – и по два, и по три, и по четыре раза в день», — отметил сотрудник водоканала.

Опасность отравления газом при этом остается, даже если газоанализатор показывает его отсутствие. «Приезжает бригада, открыли колодец, который нужно очистить, опустили туда газоанализатор. По показаниям газа нет, например, человек спускается без изолирующего противогаза. В какой-то момент откуда-то может пойти газ, анализатор показывает это. Наверху это видят и начинают кричать: «Вася, Степа, Петя, газ!». Человек все бросает, и в срочном порядке его поднимают наверх», — рассказал Такташев.

При большой концентрации газа человек может потерять сознание. Правда, на личной практике у специалиста подобных случаев не было. «Класс вредности у нас не настолько высок, как в тех же горячих цехах. Периодически — раз в год, два — проходит оценка условий труда, присваивают вредность. За нее нам выдают компенсацию стоимости молока, например», — заявил Такташев.

Сегодня, судя по сайтам поиска работы, слесарь аварийно-восстановительных работ может получать от 20 до 80 тысяч рублей. Например, сотруднику водоканала Верхней Пышмы предлагают 30-35 тыс. руб., а в Выборге – от 40 до 80 тыс. руб.

Хотя причиной трагедии называют несоблюдение рабочими техники безопасности, жители Дмитриадовки, где во время замены задвижки технического водопровода погибли рабочие, уверены, что этого не произошло бы, если бы коммуникации не были изношены. «Нет задвижек, нет денег в водоканале. Все менять надо. Я 30 лет работаю — [все это время] ждем, когда будет ремонт. Машины по 60 тысяч [часов] отработали, а должны были по 8 тысяч — потом на ремонт.

Все ржавое, все гнилое», — рассказывал один из сотрудников сферы ЖКХ изданию 161.Ru.

Тем временем, жительница соседнего хутора Новозолотовка рассказывала корреспонденту местного СМИ, что «давно ждала, когда рухнут эти очистные, — там все на честном слове держалось».

Потребность в обновлении для коммунальной инфраструктуры сегодня критическая, считает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. По его мнению, износ оборудования, которое не успевают вовремя обновить, становится причиной частых аварий.

«Состояние [инженерных коммуникаций] у нас не самое лучшее. Цифры довольно серьезные — там 30-40% сетей, которые нуждаются в замене. И, в общем, эти аварии в сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения — они часто связаны с устаревшей инфраструктурой», — сказал он.

Срок замены той или иной сети зависит от материала, из которого изготовлены ее элементы, пояснил он. В целом, это 20-30 лет. «Но, учитывая огромную протяженность этих сетей, существующих темпов обновления не хватает», — констатирует Долматов.