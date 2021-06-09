Погибли при выселении: владелец самостроя в Сочи встретил приставов выстрелами

В результате перестрелки в Сочи погибли двое судебных приставов. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, сотрудники ФССП приехали в Адлер на улицу Просвещения — по поводу решения суда о демонтаже самостроя.

«Около 10:30 в дежурную часть полиции по Адлерскому району поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу в приставов», — сообщает со ссылкой на МВД портал «Кубань 24».

По данным Telegram-канала LifeShot, мужчина — 61-летний Вартан Кочиян — открыл огонь по приставам из незарегистрированного ружья. Погибли приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян. После непродолжительной перестрелки, Кочиян вышел из дома без оружия и сдался прибывшей на место происшествия полиции.

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Впоследствии его доставили в ОВД. На место перестрелки выехали сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Mash сообщает, что Вартан Кочиян является соучредителем гаражного кооператива, которому принадлежали несколько построек. После ликвидации кооператива Адлерский суд Сочи постановил снести постройки, которые были возведены без разрешения.

Край самостроев

В Краснодарском крае сейчас идет активная борьба с самостроями. 31 мая стало известно, что по решениям судов сносят незаконные постройки на улицах Черноморской, Клубничной, Бамбуковой, переулке Лечебном, в микрорайонах Мацеста и Энергетик-Изумруд.

С начала года в Сочи выявили более 100 объектов самовольного строительства, сейчас в судах находится 536 исков о сносе незаконных построек, отмечали в пресс-службе сочинской горадминистрации. Судебные приставы обычно заранее сообщают владельцам самостроев о готовящемся сносе.

«Если за весь 2019 год выявили 123 объекта самовольного строительства, то за пять месяцев этого года пресечена деятельность уже 104 недобросовестных застройщиков», — говорил также в конце мая мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Портал «Обзор» ранее сообщал со ссылкой на краснодарское управление ФССП, что в 2020 году в крае и на побережье Черного моря снесли 863 незаконно построенных здания. Обнаружили самострои в Краснодаре, Сочи, Туапсе, Анапе, Новороссийске и Геленджике. Несколько незаконных построек были возведены на землях лесного фонда.

Среди всего прочего, снесен был торговый павильон в поселке Архипо-Осиповка. Владелец здания снес его самостоятельно, получив судебное постановление. Приехавшие на место судебные приставы убедились в том, что здание снесено.

Почти полицейские

С 1 января 2020 года статус судебных приставов и ФССП был приравнен к статусу правоохранительных органов. Хотя в службе приставов сохраняются и гражданские должности, для приставов предусмотрены специальные звания — от прапорщика до генерала внутренней службы РФ.