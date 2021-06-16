Зоркий глаз: зачем в РФ создают национальную систему видеонаблюдения

Российское правительство планирует создать единую систему анализа видео со всех городских камер в стране — «Национальную платформу видеонаблюдения», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Как сообщается, на разработку системы и установку «умных» камер планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет. По данным издания, подрядчиком выступит ООО «Национальные технологии» (49% принадлежит «Ростелекому» и 51% — «Ростеху»). По словам генерального конструктора системы «Безопасный город» Оксаны Якимюк, инициатива создания такой системы обсуждалась межведомственной комиссией по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (в нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ). Как отмечает «Коммерсант», в Минпромторге уточнили, что идея «идет от отрасли».

Якимюк пояснила, что, предположительно, ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения» станет частью обновленного АПК «Безопасный город».

Проект ГИС предполагает расширение технологии, которая уже применяется в Москве, рассказал источник издания. По его словам, в ней будет применен другой подход. Сейчас, как он пояснил, городские системы отправляют в ЦОД видеозаписи непрерывным потоком, но это «тупиковая технология». В новой системе планируется использовать «вычислительные модули».

Таким образом, камера будет распознавать инциденты, например преступления, и направлять записи в ЦОД. Как отмечает в комментарии «Коммерсанту» замдиректора по инновационным рынкам «Рексофта» Игорь Кравченко, некоторые производители камер предлагают технологии распознавания лиц и номеров.

Один из экспертов, опрошенных изданием считает, что тотальный переход на новую технологию может быть не оправдан с экономической точки зрения, так как «умная» камера дороже обычной в два-шесть раз. «Помимо этого, при ретроспективном анализе событий часто нужен весь контент за определенный период, а не только фрагменты», — считает специалист.

В то же время специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что установка таких камер является «грубым нарушением прав граждан России».

Он полагает, что этот проект «надо отменить».

«Во-первых, абсолютно непонятно, зачем это нужно. Во-вторых, это прямо противоречит ФЗ-152 «О персональных данных», который недвусмысленно говорит о том, что любые базы персональных данных должны собираться под конкретную задачу, только под нее, и уничтожаться, когда она будет выполнена», — напоминает он.

В то же время специалист считает, что, если и создавать проект, то спецслужбе, а не правительству. «Правительство — это недостаточный уровень ответственности. Это вопрос национальной безопасности, и эти структуры не должны это делать, это должны делать либо ФСБ, либо МВД. Какими бы ни были замечательными «Ростех» и «Ростелеком», там люди не в погонах, и у них уровень ответственности другой», — сказал он.

По мнению Ашманова, это может негативно повлиять на безопасность: «Централизованная система, управляемая, к тому же, гражданскими лицами, резко повышает не только вероятность утечки и становится лакомой целью для хакеров, но и повышает коррупционную емкость кардинально».