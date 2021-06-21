«Угроза не отступила»: в каких регионах России ввели обязательную вакцинацию

В некоторых регионах России эпидемическая ситуация обострилась в связи с распространением коронавируса, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что «угроза коронавируса еще не отступила».

«Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной <...> нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии», — добавил Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва, которая проходила очно в Георгиевском зале Кремля.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнял, что подъем уровня заболеваемости COVID-19 наблюдается в десятках регионах страны.

«Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов. На начальном этапе это было около 30 регионов, на сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости», — сказал он на совещании в медицинском центре им. Бурденко.

По его словам, около 465 тыс. заболевших коронавирусом находятся на лечении или под наблюдением медиков.

За последние сутки в России выявлено 17 378 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего за время пандемии заражение вирусом было зафиксировано у более чем 5,3 млн россиян. Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 в Москве — 7 584 заболевших за сутки. При этом Московская область обновила свой антирекорд по заболеваемости — там зафиксирован коронавирус у 1 811 жителей. В Санкт-Петербурге — 1 046 человек, 268 — в Нижегородской области, 243 — в Республике Бурятия.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Магаданской области, Северной Осетии — Алании (0,06%) и Ингушетии (0,07%).

Где введена обязательная вакцинация?

Первой обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввела Москва на фоне ухудшения эпидемической обстановки. 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала организации и индивидуальных предпринимателей в течение месяца вакцинировать как минимум 60% сотрудников сфер торговли, образования, услуг и транспорта.

В частности, речь идет о работниках индустрии красоты, развлечений, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ, транспорта и такси, предприятий образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики.

При этом ход вакцинации будут контролировать московские власти. За отказ от проведения процедуры составит до 50 тыс. рублей, для организаций — до 300 тыс. рублей.

Аналогичные меры были приняты в Московской области.

Власти Тверской области тоже приняли решение о введении обязательной вакцинации против инфекции для отдельных граждан.

«Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов», — отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Помимо этих категорий граждан, пройти вакцинацию должны также местные чиновники. Исключение составляют те, у кого есть медицинский отвод от прохождения процедуры.

До 18 июля порядка 60% работников указанных сфер должны сделать прививку первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной. До 18 августа — вторым, передает ТАСС.

Глава Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщил, что обязательная вакцинация распространяется на некоторых граждан региона. В первую очередь прививку от коронавируса должны сделать работники социально-культурных объектов, образовательных организаций, сотрудники сферы транспорта, торговли и общепита, а также муниципальных и госслужащих.

Вместе с тем он призвал руководителей предприятия других сфер стимулировать своих работников на прохождение вакцинации от коронавируса. Чибис предложил предоставить привившимся сотрудникам оплачиваемые выходные: в день вакцинации и один день после нее. «Это принципиально важно — дополнительно мотивировать пройти вакцинацию», — сказал Чибис.

Обязательная вакцинация коснулась и граждан Ненецкого автономного округа (НАО). Вакцинацию среди прочих должны пройти вахтовики, а также лица, подлежащие призыву на военную службу, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг, торговли, государственные гражданские и муниципальные служащие, студенты старше 18 лет.

Решение о введении обязательной вакцинации также приняли власти Кемеровской, Тульской, Сахалинской, Ленинградской областей и Петербурга.

21 июня стало известно о введении обязательной вакцинации в Краснодарском крае и Нижегородской области.